金鐘獎入圍常客温昇豪，他在《火神的眼淚》以及《茶金》的表現相當亮眼，有望角逐視帝，他昨出席世界展望會代言活動透露，2部戲劇都優質，且手心手背都是肉，如果都入圍會很高興。但令人驚訝地是，他在《火神》的戲份量應算是男主角，製作公司策略卻將他報為男配角，他則尷尬笑回：「很怪喔，但就是他們的策略，我們就配合以大局為重。」

温昇豪和郭子乾在《茶金》的演出都很精湛，極有可能共同角逐男主角獎項，他認為郭子乾得獎是應該的，「因為他一個人撐起整部戲，表現有目共睹。」但如果是自己得獎？他笑答，「那就感謝前輩承讓。」而《火神》因為群戲戲份多，每個角色都有很濃的背後故事，男主角難分軒輊，但他看好《火神》奪得特效甚至是編劇獎項。

今年金鐘獎女主角估計也將角逐激烈，包含楊謹華、連俞涵、林心如、陳庭妮等都有作品且備具實力，皆有可能入圍。看好誰得獎？温昇豪打太極妙答，「這就像你問我媽媽、老婆、女兒掉下水先救誰一樣，這怎麼回答啊。」

而此次代言「搶救1000女孩」活動，他走訪台灣偏鄉關懷弱勢女孩，也線上訪問馬利、尼泊爾2國弱勢女孩，揭開當地女孩深陷童婚、暴力、性剝削的殘忍處境。温昇豪說他從自己孩子小的時候就教導他們要惜福，只要他們浪費食物時，就會播網路上飢餓30的影片，教育他們幸福不是從天而降。