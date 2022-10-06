科達建築3年推案百億元，標榜要將台北市豪宅空降到新北市，並主打日本上市營造、日歐系高規建材及豪宅格局，近年相當受到自住客的青睞，也吸引一票鐵粉跟隨科達建築推案腳步購屋，銷售成績斐然，更在第一屆旺旺中時房產金牌獎榮獲「品牌人氣精湛獎」的殊榮，優良品質及品牌價值有目共睹。

科達建築董事長賴建程表示，非常感謝旺旺中時房產金牌獎所有評審委員的支持與肯定！科達建築成立至今3年，累積推案達百億，獲得很多年輕人的關注。科達建築的品牌價值是「品味時尚建築、傳承家庭幸福」，希望把台北市有品味的前十大豪宅，將其生活尺度空降至新北，一棟一棟蓋回來，讓所有年輕人住得安心、住得舒服也住得有尊嚴。

科達建築榮獲第一屆旺旺中時房產金牌獎「品牌人氣精湛獎」的殊榮。 (圖/截取自youtube)

賴建程提及，自己是四代同堂，因此希望把三代、四代同堂的生活價值與溫馨記憶灌注至房子中，並且時刻為消費者著想，更表示未來3年，已將第2個百億案量準備好了，希望持續獲得年輕人的支持與喜愛。

深耕於新莊的科達建築為新世代團隊，秉持「專為自住，近乎苛求」的品牌精神，攜手建商、代銷與營造菁英團隊，從一開始的土地取得、格局、行銷、銷售策略等每個環節，皆謹慎與重視，致力打造「品味時尚建築」，為年輕人興建買得起的房子，更實現擁有一個「家」的夢想。好實力才能夠成就出好口碑，注重消費者的科達建築，榮獲「品牌人氣精湛獎」著實實至名歸。