國發會主委龔明鑫今（15）日指出，台灣應把握契機為新變局預作準備，加強推動前瞻建設計畫、吸引外國人才、強化國際合作，打造良好經商及投資環境，機會來臨時，即可大步拉開與對手的距離。

國發會晚間發布新聞指出，國發會與內政部營建署於15日在高雄蓮潭國際會館共同舉辦「行政院第12次公共治理協調會報」，龔明鑫以「我國經濟政策發展與產業轉型趨勢」為題發表專題演講，做上述表示。

龔明鑫指出，近期全球經濟面臨美國升息、中國大陸清零政策等挑戰，台灣能維持相對穩定的表現，可歸功於政府自2016年推動的經濟發展新模式如五加二產業創新、擴大投資台灣等政策，初步已達到提升經濟動能、擴大就業及翻轉經濟結構的效果。

他表示，在全球淨零碳排趨勢下，從2023年開始，政府預算將納入「淨零排放」的項目，未來將投入12項關鍵戰略，創造產業商機及增加就業機會。龔明鑫強調，台灣應把握契機為新變局預作準備與布局，加強推動前瞻計畫、吸引外國人才、強化國際合作，以打造良好經商及投資環境，機會來臨時，即可大步拉開與對手的距離。