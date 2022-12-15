東元餐飲旗下樂雅樂餐廳連續4年與日本青森縣合作，再度邀請青森縣知事「三村申吾」來台出席樂雅樂餐廳季餐點交流會，除了介紹青森觀光、美食外，只要在樂雅樂點購「味旅青森」系列餐點或商品，登錄發票即可參加抽獎，有機會獲得「日本青森縣星級飯店1泊2食雙人住宿券」，攜手衝刺青森題材。

火鍋裡加入味噌、咖哩、牛奶，究竟是什麼滋味呢？樂雅樂餐廳繼秋季推出札幌靈魂美食「湯咖哩」後，這次推出青森靈魂美食「味噌咖哩牛奶湯」，一入口即能品嚐到出乎想像的香醇美味，完美提引三大食材風味的精華，是冬季絕不容錯過的鍋物。

樂雅樂餐廳即日起至2023年02月14日推出「味旅青森」，選用Q彈鮮美的青森扇貝、青森靈魂美食的味噌咖哩牛奶湯、舉世聞名的青森蘋果及青森人氣伴手禮，透過味覺帶領大家展開舌尖上的美食旅程。

提到青森，除了豐富品種的蘋果、新鮮美味的海鮮扇貝外，還有絕不容錯過的當地靈魂美食「味噌咖哩牛奶拉麵」，源自青森車站附近的拉麵店，當時學生創意發想將「味噌、咖哩、牛奶」三大食材巧妙融合，口耳相傳之下頗受好評，靈魂美食就此誕生，至今仍受當地人及慕名而來的觀光客喜愛。

樂雅樂餐廳表示，如此獨特風味的當地美食必須要讓台灣消費者品嚐看看，因此升級推出「味噌咖哩牛奶海鮮鍋」，搭配Ｑ彈鮮美的青森扇貝、鮭魚、藍鑽蝦及多樣季節蔬菜，能充分品嚐到「味噌的濃厚」、「咖哩的刺激」、「牛奶的香醇」，最後放上一塊奶油，經由滾煮慢慢融化於湯頭中，增添溫潤口感，出乎想像的香濃美味，是今年冬季值得品嚐的鍋物。

好評回歸的「特選牛肉壽喜燒」嚴選美國翼板牛肉，油花均勻，軟嫩適中，搭配Ｑ彈鮮美的青森扇貝、多樣季節蔬菜及菇類，加入主廚特製的壽喜燒醬汁，充分入味，極為享受的美味境界。「香煎牛排＆酥炸扇貝溫沙拉」嚴選青森扇貝經過酥炸完整包覆水份，飽滿多汁，每一口都能品嚐到大海的鮮甜。搭配淋上巴薩米克醋的香煎牛排、新鮮安心智慧農場蔬菜等蔬菜，佐上義式油醋醬，清爽不油膩，彙集海陸的精華美味，滿足饕客味蕾。

青森縣被譽名為「日本第一的蘋果王國」，擁有高達日本全國六成的蘋果產量，蘋果的口味、口感及香氣更是優質。青森蘋果直接吃能品嚐得到最原始的美味精華，加入甜點搭配更能感受到不同層次風味。這次推出好評回歸的「青森蘋果甜西打」，選用新鮮青森蘋果與蜜漬蘋果，加入西打與肉桂棒，最適合冬季品嚐的暖心熱飲。

期間限定的「青森蘋果起酥派」，濃香酥皮內餡以吐司滿滿包覆蜜漬蘭姆葡萄蘋果餡與蜜核桃，搭配新鮮青森蘋果、草莓與鮮奶油，增添多層風味。「青森蘋果法式吐司」散發焦糖香氣的燉煮蘋果，在口中化為迷人酸甜氣息，搭配煎至金黃色的法式吐司、新鮮青森蘋果、香草冰淇淋，淋上楓糖與肉桂粉，極為療癒。