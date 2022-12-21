警方日前陸續查獲不法業者在網購平台上陳列、販售仿冒蘋果品牌手機零配件，經保二總隊刑警大隊組成專案小組深入追查，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，查出貨物來源為大陸電子商，透過架設網站販售仿冒IPHONE、SAMSUNG商標手機電池、背蓋、耳機、充電線及螢幕總成等零配件，從囤貨倉庫及配合通訊行發貨，銷往全台各通訊行、維修店，上月初警方同步在台北光華商場及彰化、台中等地搜索，查扣仿冒手機零配件共4400餘件。

警方查扣4400餘件仿冒蘋果、三星手機零配件。（警方提供）

警方表示，經長達3個多月蒐證、跟監，上月3日持搜索票同步在台北市光華商場及彰化縣和美鎮、台中市西區倉庫搜索，查扣仿冒IPHONE、SAMSUNG商標手機電池、背蓋、耳機、充電線及螢幕總成等零配件共4400餘件，及時阻擋仿冒商品持續流入市場，造成消費者使用安全上風險。

警方查扣4400餘件仿冒蘋果、三星手機零配件。（警方提供）

警方呼籲，手機維修及零配件販售業者須多加確認所販售零配件品牌為合法授權產品，以免觸法，民眾於選購相關商品時，應向經銷據點購買，品質較有保障。警方也將持續加強查緝，取締非法保障合法。