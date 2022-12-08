遠東新（1402）8日在法說會上指出，新法規推升整體R-PET需求，但目前全球回收廢棄PET瓶供不應求，集團除透過陸、海、空 廢棄物為再生原料來源，為滿足新增的需求量，將促進廢棄織物回收加速發展。市場預估，未來五年，遠東新每年再生產品的產能將以2位數增加。

市場估，環保回收紡纖產品的價格，比傳統原生產品價格高30％。

在全球節能減碳、追求碳中和下，品牌客戶對於綠色產品需求穩定增長；遠東新指出，目前從陸、海、空廢棄物回收成再生原料的數量已不足市場所需。

為滿足品牌客戶對永續材料日益漸增的需求，遠東新指出，已致力開發任何可行的廢棄物資源為原料來源。其中，陸上的寶特瓶回收、海中的塑膠及寶特瓶轉換為高值化回收產品，以及透過補捉空中廢氣轉換為回收酯粒，都是集團目前積極進行中的。

根據遠東新自己所訂的回收目標，從陸海空取得的再生原料已無法滿足產線的生產需求；因此，遠東新表示，已將原本會被當成廢棄物處理的舊衣回收成聚酯纖維，再製成全新的紗線「舊衣／廢布回收」布料與服飾。

遠東新透露，已與愛迪達（Adidas）合作，將舊衣回收再製，相關產品已上架銷售。

遠東新今年環保回收產品占化纖營收比重達2成，在持續增加綠色紡品產能，未來五年，每年都會以雙位數成長。