英利-KY(2239)今天股價落後補漲，盤中帶量拉長紅，漲幅達到5.5％，挑戰季線反壓。公司預期第4季營收與第3季持平至小幅成長，在車廠客戶預示量提升及電動車新項目、造車新勢力訂單帶動產能開出，2023年營收年增10～20％。

因應明年電動車資本支出規畫，重要子公司長春英利公告董事會決議非公開發行A股股票，並在上周股東會通過，募集資金總額不超過人民幣105,119.58萬元，不超過448,275,947股，將提交證監會審核，預計明年4、5月會有結果。公司指出，主要用於明、後年電動車項目較大的資金需求，包括Audi、BMW電動車等，也要擴增長春模具廠規模。

英利-KY今年前3季營收微幅提升，但受到疫情封城、原物料高昂等，導致每股仍虧損0.76元。但第3季毛利率已經回升至11.62％，主要用鋼在7月底開始也陸續回落，預期今年第4季起到明年毛利率有機會逐漸轉佳。

第4季營收表現仍不錯，10月營收23.18億元，年增32.97％。嚄嘔7月起營收連續站穩20億元以上，估計第4季維持高檔水準，第1季因淡季影響會回落，但以目前訂單滑落幅度有限，後續有望逐季向上。