星宇航空(2646)前3季營收為13.94億元，年增達150％，本期稅後淨損為42.28億元，每股虧損約2.3元。其中，客運第3季營收為4.39億元，年增527％，季增幅170％，主因為受惠亞洲各國邊境管制陸續鬆綁，及暑期為旅運需求旺季，使客運收入大幅成長。貨運方面，第3季營收為2.90億元，年增幅169％，季增幅63％，隨貨運市場需求放緩，星宇妥善將寬體機投入貨量需求大之航點，使貨運收入仍穩定成長。

隨邊境解封，客運需求轉強，12月份日本東京及大阪開始增班，整體航班數較11月成長約3成，為迎來農曆春節旺季，澳門及曼谷分別自1月10日、1月20日起增至每日兩班直飛，其餘航點亦提供穩定飛航服務，同時，星宇看好明年旅遊復甦，預計1月13日開闢台北-河內航線、1月17日開闢台北-宿霧航線，使東南亞航網更臻綿密，1月運能合計再成長近3成。隨著載客量持續增加，預期虧損幅度有望收斂。

機隊方面，12月預計交付2架A321neo，屆時13架A321neo將全數到位，另外，A350-900新機自10月底引進後已開始緊鑼密鼓進行籌備作業，預計年初將首亮相並投入區域航線營運，大幅增加運能及派遣彈性。