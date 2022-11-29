NDAA商機湧現，且公司推出訂閱制AI安防服務VORTEX，為營運挹注新動能，晶睿(3454)總經理廖禎祺表示，今年以來安控市場需求強勁，可以看出NDAA效益，我們會持續觀察安控市場趨勢，在技術及產品推出掌握勢，並拓展美國以外如：英國市場等海外市場，審慎樂觀看待明年營運。

晶睿通訊今天舉行線上法說會，由廖禎祺及全球行銷處處長謝邦彥主持，中美對峙下，美國國防授權法NDAA引爆安控商機，加上物料供應今年比去年好，下半年比上半年好，深耕美國市場的晶睿通訊營運展現強勁成長力道，今年前3季營業毛利為17.78億元，年增44.69%，由於物料成本較去年高，合併毛利率為27.14%，年減3.28個百分點，營業淨利為4.99億元，年增7.94倍，營業淨利率為7.62%，年增6.24個百分點，稅後盈餘為4.59億元，年增2.93倍，每股盈餘為5.3元，其中第3季合併營收為25.67億元，季增21.4%，創下單季歷史新高，營業毛利為7.04億元，季增21.96%，單季合併毛利率為27.42%，季增0.13個百分點，營業淨利為2.37億元，季增60%，單季營業淨利率為9.26%，稅後盈餘為2.22億元，季增62.63%，約當今年上半年獲利93.43%，單季每股盈餘為2.56元。

廖禎祺表示，觀察整體安防市場需求十分強勁，這一年來，市場變化快速，面對美國升息及市場通膨等影響，晶睿通訊積極爭取訂單，擴充產能、強化生產效率，營收持續增長，今年有70%營收來自於北美分公司貢獻，可以看出NDAA效益，我們持續觀察安控市場趨勢，像我們在北美地區推出訂閱制AI安防服務VORTEX，在技術及產品上掌握趨勢，獲得客戶高度肯定，我們除積極把握NDAA商機，亦把握美國以外海外區域，其中英國也是我們關注重點國家之一，我們會持續拓展英國市場，未來也將維持出貨動能及利潤表現，動態因應外在環境的變數，隨時做好調整準備。

就營運面來看，廖禎祺表示，公司推動流程自動化及設備自動化，提升產能效率，積極發展工廠智能化，因應品牌大型專案及代工訂單接單順暢，晶睿通訊擴大生產能量，今年5、6月開始加開產線，目前產線動能倍增；為了提早準備未來產能可能的擴大需求，因此著手規劃海外生產基地，讓營運更有彈性。

再者，晶睿通訊也推出訂閱制AI安防服務VORTEX，廖禎祺表示，今年第1季在美國安防大展展出全新雲端服務VORTEX，並於9月在美國市場正式銷售，客戶詢問及反應熱烈，VORTEX是晶睿通訊第一次結合訂閱制商業模式推出的雲端安防服務，整合先進AI邊緣技術，可透過手機、隨時隨地操作管理，對客戶來說非常方便、簡單，而且好用，將會是未來新的營運能量。

在品牌及代工事業方面，今年前3季晶睿通訊ODM與OBM的比重為67:33，其中ODM成長87%，OBM成長24%，謝邦彥表示，晶睿業務採代工與品牌並重策略，其中代工追求規模，品牌則是致力提升知名度，為了增加經濟規模，晶睿通訊會持續銷售符合NDAA系列產品，增加拓展市場上一線客戶的機會，同時把握美國以外的海外區域，發展其他銷售的可能性，擴大市場商機。

晶睿通訊今年前10月合併營收為76.82億元，年增73.64%，由於客戶訂單強勁，晶睿通訊雖然於第2季到第3季擴充產能，目前產能依舊滿載，隨著物料供應日益順暢，謝邦彥表示，第4季不看淡，會延續第3季趨勢，審慎樂觀看待明年營運。