周四華爾街主要指數漲跌互見，Salesforce重挫拖累道瓊指數收跌逾190點，盤中一度下挫460點，標普500指數微跌，輝達和臉書（Facebook）母公司Meta Platforms漲逾1%帶來提振，那斯達克指數終場收高。投資人消化最新出爐的數據，這些數據顯示聯準會的接連升息正在發揮作用。此外，市場也在屏息等待周五公布的非農就業報告，相關數據可能決定聯準會未來的升息步伐。

數據顯示，由於借貸成本攀升削弱了商品需求，美國11月製造業活動陷入萎縮，為兩年半以來首見，證明聯準會升息已經讓經濟降溫。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）發表談話後，市場看好美國央行即將放緩升息步伐，帶動周三標普500指數飆漲逾3%，一舉攻破200日移動均線，為4月以來首見。道瓊指數周三飆漲逾700點，累計已較9月30日觸及的低點反彈20%，意味著重返牛市。

交易員現在認為聯準會在12月會議將其關鍵基準利率提高50個基點的可能性為79%，而升息75個基點的可能性為21%。

投資人的關注焦點將轉向周五公布的非農就業報告，以尋找央行升息如何影響美國勞動力市場的線索。根據道瓊斯所做的調查，受訪經濟學家預期美國11月非農就業增加20萬人，少於10月份的新增26.1萬人。

★主要指數

道瓊指數跌194.76點或0.56%，收34,395.01點。

那斯達克指數漲14.45點或0.13%，收11,482.45點。

標普500指數跌3.54點或0.09%，收4,076.57點。

費城半導體指數跌22.15點或0.78%，收2,804.70點。

★消息

繼聯邦眾議院之後，參議院周四亦批准一項法案，將強制實施鐵路公司、工會和拜登政府9月敲定的臨時勞資協議，以在聖誕節前夕防止美國鐵路系統罷工造成交通和物流癱瘓。

ISM美國11月製造業指數為49，較10月的50.2下滑，表現不如市場預期的49.8，並跌破50榮枯分界線，為2020年5月來首見。借貸成本攀升使商品需求受到衝擊，訂單分項指數連續第三個月下滑，但價格指數降至兩年半新低，印證通膨持續降溫的看法。

標普全球美國11月製造業採購經理人指數（PMI）終值為47.7，創下2020年5月來新低，但略高於市場預期和初值47.6。其中，價格分項指數降至2020年11月以來新低，意味著通膨正在放緩。

美國10月個人消費支出（PCE）價格指數月漲0.3%，與9月一致；與去年同期相比則上漲6.0%，較9月份的年漲6.3%下滑。排除波動較大的食品和能源價格後，核心PCE價格指數月漲0.2%，較9月份的月漲0.5%放緩，並低於市場預期的月漲0.3%。與去年同期相較，10月核心PCE上漲5%，符合市場預期。

美國勞工部公布，上周（截至11月26日）初次請領失業給付人數周減1.6萬人，經季調後為22.5萬人，少於市場預期的23.5萬人。截至11月19日止當周，持續請領失業金人數增加5.7萬人，達到160.8萬人，超出市場預期的157萬人，並創下2月來新高。

聯準會最快將在12月縮小升息幅度，美國公債殖利率進一步下挫，10年期債息一度大跌19.6個基點，報3.505%。尾盤美元指數重挫1.21%，觸及104.66，失守105大關，並創下16周新低。美元指數已跌破200日移動均線，意味著可能進一步走跌。

周四紐約期油連漲第4天，終場漲0.83%，報每桶81.22美元，盤中一度大漲3.46%，報每桶83.34美元。倫敦布蘭特期油微漲0.14%，收在每桶86.88美元，盤中一度飆漲4.61%，報89.37美元。彭博社報導，歐盟對於給俄羅斯原油價格設定上限的協商即將達成共識，可能將上限設於每桶60美元。

美國各交易所成交量總計為117億股，過去20日均量為113億股。