中國中小企業協會8日發表11月發展指數報88.1，較10月小幅下降0.1點，大陸整體中小企業期間在升息與大宗商品價位高影響下，仍有較大成本壓力，但也表示大陸政策措施效果已有顯現，中小企業資金緊張狀況有所緩解。

大陸央視報導，中國中小企業協會今天發佈，11月中國中小企業發展指數為88.1，比上月下降0.1點。

中國中小企業協會分析，11月受地緣政治影響，國際市場能源和大宗商品價格仍居高位。同時，Fed升息下，中小企業處於產業鏈末端，加上國內勞動力成本剛性上升，因此中小企業成本壓力依然較大，但貼近民生的批發零售業指數上升0.2點，顯示出國內消費市場的韌性和潛力。而11月包括金融監管機構有諸多措施效果開始顯現，中小企業資金緊張狀況有所緩解。

中國中小企業協會認為，當前是鞏固經濟回穩向上基礎的關鍵時間點，必須保持經濟持續恢復態勢，一方面需要各地統一疫情防控標準和執行力度，著力穩定和增強市場預期，同時深入落實穩經濟一攬子政策措施，持續保障交通物流暢通。