台達電(2308)11月合併營收為357.08億元，月增0.5%，為單月歷史次高。台達執行長鄭平表示，今年第4季應該跟第3季差不多，可能稍微少一點，明年第1季可望維持年增趨勢，明年亦是規劃成長。

工作天數恢復正常，且各產品訂單穩定，台達電11月合併營業收入為357.08億元，月增0.5%，年增31%，為單月歷史次高，累計前11月合併營收為350.02億元，年增23%。

展望第4季，鄭平表示，今年第4季應該跟第3季差不多，可能稍微少一點，明年第1季可望維持年增趨勢。

在毛利率方面，台達電董事長海英俊表示，如果第4季營收維持千億元，可能可以維持30%，第1季因是淡季且逢農曆年，營收及毛利率會下來一點。

台達今年資本支出約160億元，為因應全球趨勢，除原有生產製造基地，台達在歐洲成立新的研發中心，美國底特律也有大型辦公室就近服務車廠，泰國最近亦購置新的土地，由於明年還有幾個廠要蓋，台達預估，明年資本支出不會比今年少。