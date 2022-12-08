近期中國防疫措施陸續鬆綁，讓連續兩個月遭到外資賣超的陸股，再次迎來大幅資金加碼。11月中國北向資金單月淨流入達600億人民幣，為今年以來第二高，僅次於6月的729.6億人民幣。防疫政策的不確定性逐步消除，也激勵中國股市出現反彈行情。11月滬深三百指數單月漲幅近10％，遠勝標普五百指數的5.38%。

統一強漢基金經理人林鴻益表示，近日中國防疫措施鬆綁，已從中央政策擴張至地方實際作為，北京、上海等直轄市作為重要觀察指標，也開始放寬檢疫規定。隨著實際檢疫措施逐步放鬆，中國防疫政策邁向解封的趨勢確立，也讓市場期待中國經濟活動恢復後的復甦。防疫政策的不確定性消除，加上今年以來外資大幅賣超，未來外資仍有望持續回流，成為中國股市未來一季向上動能。

林鴻益表示，在疫情期間，中國民間累積的超額儲蓄，加上經濟活動回歸正軌後，供應鏈恢復正常，人民也重新獲得穩定薪資收入，中國消費市場有機會出現爆發性成長，使相關類股受惠。而今年中國經濟成長受到疫情拖累，基期較低且解封後的強勁復甦，使明年中國經濟成長可望加速。

今年經濟成長放緩，使市場預期「穩增長」仍會是中國明年的政策主軸。林鴻益表示，中國股市尚位於相對低檔、通膨仍在可控範圍內，為了拉動經濟成長，貨幣及財政政策雙寬鬆的基調，預期也將延續至明年。日前，中國政府除了持續向市場挹注流動性，支持基礎建設以外，還推出一系列重大政策扶助房地產產業，例如放寬地產商的股權融資管道。房地產市場復甦，將使地產竣工相關類股受惠，例如防水材料等。

林鴻益表示，俄烏戰爭僵持不下，使今年以來歐洲化工廠因能源危機而關廠，中國的化工業也因此受到市場關注。在戰事步入尾聲之前，歐洲的能源短缺為結構性問題，短期難以扭轉，為中國化工業帶來長線機會。雖然今年來受到疫情影響，化工產品需求下滑，但中國作為化工品消費大國，經濟活動恢復後，有望帶動全球化工品需求回升。

俄烏戰爭也加速全球能源轉型進程，林鴻益表示，能源轉型帶動全球對潔淨能源產業的需求大幅上升。而中國電動車電池廠也在供應鏈碎片化及需求上升的趨勢下，開始向海外擴張，在多國設廠增加產能，提升全球市佔率。