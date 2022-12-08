★分析

Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick表示，從10月觸及的低點大幅反彈後，市場有點採防禦態勢（bobbing and weaving）並試圖找到喘息機會。他預期這個趨勢將持續下去，直到聯準會12月的政策會議和11月的消費者物價指數（CPI）報告讓局勢變得更明朗。

富國銀行Azhar Iqbal周三在給客戶報告中表示：「總而言之，金融指標顯示經濟衰退即將到來，標普500指數會在經濟衰退之前到達頂峰，而在過去的幾個商業周期中，這個時間點平均是衰退前的4個月」。

OANDA資深市場分析師Craig Erlam表示，感覺我們正處於這個非常不確定的時期，投資人正試圖判斷什麼才更重要，因為央行決策官員雖有意放緩升息，但數據實際上並未如其所願。市場正試圖平衡「逆風和順風」，而這也帶來了一些混亂。

★類股

標普500指數11大類股跌多漲少，具防禦概念的醫療保健類股漲0.85%，表現最佳。成長型股票雲集的通訊服務類股跌0.93%，表現最疲弱；其次為科技類股跌0.51%。

受原油價格重挫打擊，標普能源股指數下跌0.29%，連跌第五個交易日。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數跌2.83%，收在6,697.14點。

★重磅股

重量級科技股普遍收黑，僅亞馬遜收漲0.24%，網飛漲0.94%。微軟跌0.31%，蘋果跌1.38%，Alphabet跌2.10%，特斯拉跌3.21%，Meta跌0.17%。

道瓊指數成分股方面，3M漲1.42%，表現最佳；其次為默克（Merck&Co）漲1.06%。Salesforce Inc跌2.09%，跌幅最大，其次為蘋果跌1.38%。

主要晶片股方面，應用材料漲1.34%，輝達漲0.83%，恩智浦漲0.53%，美光漲0.26%，超微跌0.19%，德州儀器跌0.34%，英特爾跌0.94%，高通跌1.31%。

★焦點股

蘋果跌1.38%，收在140.94美元。考量鴻海鄭州廠這個全球最大iPhone組裝廠接連發生工人動亂的影響，摩根士丹利周三將蘋果本季iPhone出貨預測再砍300萬支，降至7550萬支左右，遠低於最初預估的8500萬支。此前大摩已將11月份的出貨預測調降600萬支。大摩分析師表示，工人因不滿嚴格封控而逃離廠區及發生暴動事件，將影響向來是蘋果銷量最大的季度，本季蘋果營收估將來到約1200億美元，生產受阻造成的衝擊約3%。去年同期蘋果營收為1239億美元。

特斯拉大跌3.21%，收在174.04美元。知情人士透露正在衝刺產能的特斯拉柏林廠內部情況混亂不堪，許多工人沒到班，生產的車輛也出現品質問題。

Carvana崩跌42.92%，收在3.83美元，股價一夕腰斬，創下上市以來最大單日跌幅。投銀Wedbush將這家二手車零售商的股票評級從「中性」調降至「表現不如大盤」，並將其目標價調降至1美元。

聯合航空跌4.1%，代表該航空公司各類員工的工會宣布將聯手進行合約談判。

旅遊相關股普遍下跌。Wolfe Research以經濟可能陷入衰退為由，將線上旅遊股的投資評級從「符合大盤比重」（Market Weight ）下修至「加碼」。線上旅行社TripAdvisor和Expedia均跌逾6%，達美航空和美國航空集團分別跌4.4%和5.4%，郵輪公司嘉年華和挪威郵輪以及住宿平台Airbnb和Booking跌幅介於1.7%～4.4%。

中國科技股ADR下跌，京東跌3.2%，百度跌2.3%，儘管北京當局宣布取消一些防疫封控措施。

★台股ADR

台積電ADR跌0.40%，收79.24美元，換算台股價格為485.93元。

聯電ADR跌0.28%，收7.16美元，換算台股價格為43.91元。

日月光ADR持平，收6.66美元，換算台股價格為102.1元。

中華電信ADR跌0.08%，收36.47美元，換算台股價格為111.82元。(2-2)