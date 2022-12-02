受中國客戶大砍單影響，通訊和消費電子晶片設計大廠邁威爾科技（Marvell Technology Inc）上季營收獲利不如市場預期，且本季營收展望意外低迷，繼稍早前收跌2.41%後，周四盤後該半導體公司股價進一步重挫逾7%，報42.15美元。

今年以來，邁威爾股價已幾近腰斬。

邁威爾的業務涵蓋數據中心、網路設備、雲端系統、儲存系統等IT基礎設施，其疲弱的營運表現和展望，意味著在經濟持續放緩與庫存過剩之際，晶片需求下滑的情況已經從個人電腦和智慧手機擴散到更多領域。數據顯示邁威爾是台積電的第七大客戶。

邁威爾執行長Matt Murphy表示，去化庫存的趨勢，尤其是儲存領域的客戶，影響了我們近期的業績與展望。

該公司並表示，中國的晶片需求大幅衰退，本季占公司營收比重將跌破10%，遠低於一般的40%水準。

邁威爾第三財季（截至10月底）營收年增27%、季增1.3%，為15.373億美元，創下歷史新高，但不如市場預期的15.6億美元。經調整後每股盈餘年增32.6%，至57美分，亦不及市場預期的59美分。

該公司預估第四財季（截至明年1月底）營收約為14億美元加減5%、經調整後每股盈餘約46美分加減0.05美元，遠不及分析師預估的營收約16.2億美元、每股盈餘62美分。