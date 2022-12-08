國產(2504)受惠科技擴廠帶動的大建設商機，集團11月營收來到19.52億元，持續維持高檔，前11月營收達194.16億元，與去年同期營收相較，若扣除去年5月售出大陸昆山廠的比較基期因素，整體呈現相當穩健的營運態勢。其中與混凝土相關的本業，11月份國內銷售金額達到15.14億元，也維持在高檔水準。

國產建材認為，全台科技大建設仍然持續不斷，近期海內外科技大廠，頻頻宣布加碼投資建廠，更厚實目前已經成形的全台科技廊道基礎，同時也撐起營建產業的龐大商機。目前台積電寶山二期擴建計畫正在整地中，預計明年動工，國產建材憑著碳足跡認證的高端混凝土研發優勢，以及科技行控、與協同作業的高供應力，以主要混凝土供應商角色，持續撐起全科技產業鏈的營建需求。

展望未來，國產建材實業指出，除了科技建廠需求強勁、促進本業營運持續攀高外，還有國產建材實業集團近幾年往全建材集團發展，投資的國宇建材ALC輕質隔間磚，今年一量產即供不應求。加上資產活化，旗下所屬的南港大型開發案日前舉辦動工典禮，由於地處東區門戶軸心精華地段，坐擁南港車站四鐵共構題材，也是通往規劃中宜蘭高鐵的正門戶，隨著南港房價、地價不斷創新高，潛在開發利益相當龐大，國產建材實業在營運獲利與資產活化雙引擎優勢下，前景相當可期！