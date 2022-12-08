正積極跨足數位領域的電子遊戲實體零售商GameStop上季營收下滑且現金部位銳減，但虧損較前一年同期縮小，以及加密貨幣交易所FTX倒閉的影響有限，周三盤後股價上漲近4%，報23.14美元。

在稍早前的一般交易時段，GameStop收跌4.8%。

GameStop公布，第三財季（截至10月29日）營收年減8.5%，為11.9億美元，不如市場預期的13.9億美元，並創下兩年來最大跌幅。

淨損為近9500萬美元，較前一年同期的虧損約1.05億美元改善。經調整後每股虧損為0.31美元，大於市場預估的每股虧損0.29美元。

以產品來看，軟體營收年減19%，為3.521億美元。硬體營收年減6.4%，為6.27億美元。

該公司第三財季的現金和約當現金部位約為近8.04億美元，較去年同期的約14億美元大幅縮水。

GameStop執行長Matthew Furlong在與投資人的電話會議上表示，該公司一直致力於強化財務體質，並努力維持現金部位，希望有能力收購具有互補性質的業務。他並表示公司將繼續削減成本，並已在今年下半年進行裁員。

GameStop上個月表示，在加密貨幣交易所FTX聲請破產之後，就已經終止雙方合作關係，並在推特上宣布會對受到影響的客戶提供全額退款。 FTX聲請破產在幣圈裡掀起風暴，Furlong周三在電話會議上表示：「GameStop很幸運，對數位資產的曝險非常小」。