區塊鏈數據公司Nansen周二表示，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）在過去24小時內遭提領19億美元。

在前競爭對手FTX遭擠兌破產後，Binance與其他加密貨幣交易所如何處理客戶存款，正受到用戶與監管機構的高度關注。

FTX創始人、人稱「幣圈金童」的弗里德周一晚間在巴哈馬遭到逮捕，根據紐約聯邦檢察官周二公開的起訴書，弗里德遭控串謀、欺詐、洗錢等8項罪名，最高可能面臨115年刑期。檢方指控弗里德「故意」與他人合謀挪用客戶存款，並用這些資金支付旗下交易公司Alameda Research的費用與債務，同時弗里德也與他人合謀提供虛假和具誤導性的Alameda Research財務狀況，以欺騙FTX的貸款方。

美國證券交易委員會（SEC）另外指控弗里德詐騙投資人。

路透此前報導，幣圈的厄運可能還沒結束，美國司法部一些檢察官認為他們在對幣安展開長期調查所收集到證據，已足以控告這家全球最大加密貨幣交易所及部分高層。

根據Nansen公布的數據，基於以太坊區塊鏈的19億美元代幣（ token）在過去24小時內遭到擠兌，創下6月13日以來最大單日流出量，過去7天所提領資金，大部分都在這24小時內發生。

Nansen發言人表示，由於資金儲備的不確定性越來越大，幣安平台的提領還在增加。

幣安執行長趙長鵬在推特上發文表示「取款一切如常」，今天我們看到一些提領的情況，淨流出約11.4億美元。我們以前也曾見過這種情況，有些時候我們會有淨提款，有些時候則是淨存款。

幣安發言人稍早前表示，平台一直都有「夠多資金」滿足取款要求。幣安的資本結構是沒有債務的，用戶的資產都是獲得1:1擔保的。

被問及幣安是否有足夠的USDC穩定幣來滿足提款要求時，該發言 表示，這可能需要將資金從離線錢包轉移到線上「熱錢包」，相互轉換穩定幣或進行網路升級，這有時候會造成延遲。

幣安先前宣布「暫停」USDC穩定幣的提領，但在稍早前又發出推文表示已經恢復USDC的提領。