小編今（15）日精選5件不可不知的國內外財經大事。國泰金控董事長蔡宏圖家族旗下的萬寶開發，貸款81.05億元，拿下全家19.39％股權，成為全家第一大本土股東。

消息人士指出，此次國泰蔡家與全家會搭上線，主要是日本伊藤忠商社居中牽線。伊藤忠商社為日本全家的母公司，與泰山原本和平共治台灣全家，面對龍邦可能藉由吃下泰山進駐全家，伊藤忠商社覺得不安心，而泰山又急欲找買家接手持股，最後在伊藤忠商社穿針引線下，為泰山找來昔日熟識的國泰蔡家協助，交易案大約從一個多月前開始洽談，很快就一拍即合。

【1】伊藤忠牽線 國泰、全家結盟

泰山閃電出脫全家，神秘買主終於揭曉。國內超商二哥全家14日公告，國泰金控董事長蔡宏圖家族旗下的萬寶開發，貸款81.05億元，拿下全家19.39％股權，成為全家第一大本土股東，未來國泰集團與全家的合作極具想像空間。

【2】打造海外半導體產線一條龍 台積赴日帶３錦囊

晶圓代工龍頭台積電積極擴增海外投資，繼日前宣布美國亞利桑那州Fab 21擴建第二期並導入3奈米製程，近期亦擴大在日本的投資布局。業界表示，台積電的日本投資三大策略項目，包括熊本12吋晶圓廠（JASM）、橫濱及大阪IC設計中心、茨城3DIC先進封裝研發中心等，將達成IC設計、晶圓製程、後段封裝等生產鏈上下游垂直整合。

【3】「49年前幫過的人當上總統」 張淑芬同框拜登嫰照出土

台積電慈善基金會大力推廣社會公益，現在更持續推動公益綠能、技職培力及花東賑災等專案，基金會董事長張淑芬14日也分享日前與美國總統拜登會面的趣聞。張淑芬說，拜登提及與她認識已49年，「意想不到的是以前幫助的人，現在已成為總統」。

【4】離岸風電驚見0元破底價

經濟部14日進行離岸風電第三階段區塊開發選商第一期開價會議，經評比後選出六家開發商獲配開發權，預計2026年至2027年兩年分配最多2.94GW（百萬瓩）容量，而六家十個案場中，每家開發商計七個案場都採取最低0元「破底價」競標，僅三個風場提出0.01元，因部分風場有重疊，能源局將於套疊圖資後，在年底前知會開發商獲配容量。

【5】幣安爆贖回潮 24小時遭提款600億

外媒引述知情者消息報導，全球最大加密幣交易所幣安（Binance）涉嫌洗錢而遭美國調查，檢察官正考慮起訴執行長趙長鵬等高層。幣安因此在13日的24個小時內，遭投資人贖回30億美元，顯示幣圈接連傳出重大負面消息令投資人十分憂慮。