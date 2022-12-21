在全球科技業佔有一席之地的台積電是許多人嚮往的目標，不過其輪班文化也相當有名。一位女網友表示，男友在台積電當設備工程師，常說因為工作關係不能用手機，所以無法進行聯絡，還說自己已經連續四周每一天都輪班，讓她相當懷疑真實性。許多台積電員工則分享公司文化，直言原PO「被戴綠帽了」！

原PO在Dcard發文表示，男友平常上班前會用賴通知她，某天沒有傳賴說是自己身體不舒服，卻遲遲不接她的電話，之後更暴怒說自己臨時請假，卻因為原PO的追問沒辦法睡覺休息，只能硬撐著身體疲累去上班。

原PO指出，男友自稱已經連續每天上班超過1個月，每天上班都超過12小時，又被排到輪值大夜班，還說上班時完全無法使用手機。最後原PO終於受不了提出質疑，男友卻認為是不信任他。

對此，許多台積電員工分享，「不可能連續工作四個禮拜啊！會卡連七，最多只會讓你連續工作六天，但不會是每個禮拜。雖然不能用自己手機，但公司機一樣可以用賴、IG、FB，就這樣而已，沒有遊戲，但其實常常忙到沒時間可以用就是了，一天12小時滿常見的」、「不可能連七，被戴綠帽了」、「無情連三十，把你當白癡耶」。

還有老司機分享，「妳100%被騙了，不可能連續七天進公司，他敢這樣做老闆一定會被電翻，遠距的話8成假日上交友軟體偽單身打著台積工程師的名義找小三約砲，或是上金X街找個工小姐排毒，我和不少同事就是這樣瞞著女友去舒壓的哦，同類人的想法我非常清楚」。