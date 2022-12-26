卸任台北市長的柯文哲（前）26日一早從家離開，到台大醫學院報到任職。（趙雙傑攝）

前台北市長柯文哲卸任後，今日一早步行赴台大上班，預計明年辦理退休。對於本來要騎台北市議員王世堅送的腳踏車卻改走路，柯文哲說因為打包的時候打包到辦公室了，而且騎過去代表還要騎回來，不太方便。

柯文哲今一早7點30分準時出門步行至台大醫學院，回歸醫生本業，被問及為何沒騎王世堅送的腳踏車，柯文哲說因為打包到辦公室那裡沒有帶回家，而且他也發現不太方便，騎過去還要騎回來，表示說最後一站一定要在台大。

至於王說還有再送一件「龍袍」？柯文哲回應「唉呦不要理他」，至於今天要做什麼事，柯文哲說很多事要做，要到人事處、外科部報到，全部走完大概就一天了；而辦理退休時間，柯則說要跟人事處談。

卸任台北市長的柯文哲（前）26日一早從家離開，到台大醫學院報到任職。（趙雙傑攝）

卸任台北市長的柯文哲（前）26日一早從家離開，到台大醫學院報到任職。（趙雙傑攝）

柯文哲也說，自己的研究室還是8年前、原來地下四樓那間，他大笑說「他們昨天傳照片給我，他們連夜在打掃」，第一次去看的時候髒的跟垃圾堆一樣，昨天看到照片乾淨很多。

而關於台北市長蔣萬安也沿用柯文哲的早上7點30分晨會文化？柯文哲稱，「喔！很好很好。」便隨即展開到台大上班行程。