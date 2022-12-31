台大校長管中閔將卸任，邀請學生合拍畢業照，引起迴響。（圖／翻攝自管中閔臉書）

台大校長管中閔即將在明年1月7日卸任，這2天邀請學生去校長室拍照，本來很擔心無人到場，結果竟盛況空前，排隊拍照的人龍從行政大樓，一路延伸到大樓的側面，而他這2天光是拍照就站了將近4小時，引起網友熱烈討論。

管中閔昨在臉書上分享，這2天邀請學生們來校長室拍照，本來很擔心會出現「萬人響應，一人到場」的窘況，沒想到卻盛況空前，29日光照相就站了1.5小時左右，30日下午學生來得更多了，前後站了約2個小時又10分鐘。

台大校長管中閔拍畢業照，有同學舉「感到悲痛」的牌子，讓他當場笑歪。（圖／翻攝自管中閔臉書）

管中閔也分享校長室裡側拍的照片，只見有學生手持「感到悲痛」的紙牌來照相，讓他看了忍不住哈哈大笑；另外，他也分享學生在校長室外排隊拍照的畫面，只見長長的人龍，一路從行政大樓排到側面的大樓。

貼文引起網友討論，「我也想跟管爺拍照」「3點半就截止排隊，結果沒照到。真的哭惹」、「校長的畢業照，很有意思」、「台大同學太可愛，叫管校長第一名」、「不是台大生也好想拍」、「由此可見校長人氣有多高」、「萬人空巷」。