全新打造的台大「遊心劇場」，嶄新的設計與完整的設備將為校園注入嶄新活力，可望豐富師生的校園生活，成為校內藝文新天地。(台大提供／李侑珊台北傳真)

有感戲劇系學生曾反映校內表演空間不足，台大校長管中閔在上任時，便承諾會為戲劇系師生打造專屬空間。經過漫長的等待，台大「遊心劇場」已在26日揭牌，並將在112學年度營運。當中嶄新的設計與完整的設備將為校園注入嶄新活力，可望豐富台大人的校園生活，成為校內藝文新天地。

「遊心劇場」位於禮賢樓B1，為慶祝新劇場落成，揭牌儀式由管中閔、副校長羅清華、副校長陳銘憲、副校長周家蓓、藝文中心主任林鶴宜揭牌。校方在當日特別安排燈光秀，點綴精彩時刻。

管中閔在致詞時表示，上任之初，戲劇系曾反映表演空間不足，深感戲劇系師生沒有機會在校內表演，會是不小的遺憾，「寄人籬下的感覺，不是很好」，因此過去參加戲劇系年度公演時，便答應要給師生們一個好的空間，他也時時提醒自己要完成這個承諾。

管中閔提到，在與戲劇系老師會談解決問題時，他先請老師們構思如何滿足發展需求，再規畫硬體配備，「錢的部分就由校長來想辦法」。

管中閔說，這件工程是他卸任前最掛心的事情之一，這兩年來不停在追問工程進度。很感謝總務處能如期如質的完工，並交由藝文中心做專業管理及營運。期待「遊心劇場」能發揮功能，串起校園內的藝文空間，也能成為國內戲劇表演領域中不能忽視的據點。

台大藝文中心執行長紀慧玲介紹，「遊心劇場」的命名意義，之所以取名為「遊心」，乃是這項詞彙屢見於《莊子》，字面亦可解讀為「遊戲的心」，英文取名「University Players Theatre」，期許成為演出團隊與觀眾的遊戲場，盡興探索藝術的無限可能。

紀慧玲指出，在設計場地時，也特別保留空間、燈光與音響迴路的極大彈性，方便演出團隊外加設備、更動舞台，自由大膽地揮灑創意。觀眾席方面可容納約300人，活動式座椅可隨演出需要調整視角與數量。