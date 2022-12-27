2023年行事曆。（圖／翻攝自人事行政總處）

2023年即將到來，不少人收到了新的行事曆，一名網友看完卻崩潰直呼，明年要補班6天是怎麼回事？公司還說補班日要請假必須要排特休，讓他忍不住飆髒話，引起網友討論，不少人崩潰直呼，補班超累的，2月還要補班2次，想到就想哭。

一名網友昨在PTT上分享，公司發了新的行事曆，仔細一看發現明年的1月7日、2月4日、2月18日、3月25日、6月17日和9月23日，總共有6個周六必須要補班。得知這個悲痛的消息後，公司還發問卷調查「補班日要不要來上班？」並提醒大家那天若要排休必須請特休，讓原PO忍不住飆髒話直呼「是那個王X蛋搞得？」

貼文引起網友討論，部分網友認為連假很多，當然要補回來。「連假休太多了，沒辦法」、「不要連休就不會補班」、「在那叫什麼？爽放連假還不想補班」、「有連假又不想補班又只會抱怨」。

不過，也有許多人坦言，可以周休二日比較重要，補班實在太痛苦了，為什麼要為了能夠放連假，然後瘋狂補班？「每周休2天比較重要，才不要什麼連假」、「硬要湊連休，結果補班補成這樣，還不如別連休」、「垃圾政策，政府還沾沾自喜，覺得連假變多，大家都很高興」。