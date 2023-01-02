恆春知名包子店外因違停嚴重，元旦連假開出400張罰單。(警方提供)

這包子有多好吃！有民眾於網路社群反映，恆春鎮恆公路上著名包子店附近，民眾為買包子、違停嚴重，恆春警分局除加強規畫疏導及取締勤務外，更強調已設置科技執法系統，根據統計，元旦3天連假，已開出400張罰單。

警方表示，科技執法只要違停超過3分鐘，系統將會偵測拍下違規照片，以促使駕駛勿違規停車。

恆春警分局長林明波表示，運用科技執法設備舉發違規行為，能最大降低民眾僥倖心理，違規事實也被記錄下來，避免人力舉發的爭議，他籲請用路人多加配合，共同遵守交通規則，一起維持道路暢通。