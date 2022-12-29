新北市中和區中正板南路口16日下午有救護車經過，當時路口的17輛機車未禮讓救護車而超越停止線，卻被科技執法拍下並開單，騎士則憤怒不已，在網路上開炮17張單收益2萬元「豐盈國庫」，中和警分局則坦承疏失，承諾會主動協助撤銷罰單。

根據當時的監視器畫面，中正板南路口有多輛汽機車在停等紅燈，突然聽到後方有救護車鳴笛聲，機車們為避免擋道而主動閃避，禮讓美德本該是台灣街頭「最美風景」，卻害騎士們都背上罰單。

「科技執法大收穫，一張照片17台越線，收益將近2萬元。」受罰騎士在臉書社團「我是中和人」貼文，質問警方「難道一個紅燈大家都等不了，警察大人如果耐心往下看2分鐘，就會看到救護車」，更表示申訴需要舉證，自己只是騎一台舊機車，「還得裝自救配備？」

中和警方則表示，調閱科技執法監視器及路口監視器，確認該時段有救護車經過，民眾騎乘機車禮讓救護車事實，警方將主動發文交通事件裁決處撤銷該紅單。

警方也強調，中正路板南路口實施科技執法，因該處鄰近醫院，常有救護車通過，近期接獲民眾反映係因禮讓救護車致違規，惟科技偵測影像畫面經常無法將後方救護車蒐證納入，將建議延長違規蒐證影像或收錄聲音，以利後端舉發人員審認，避免舉發引起民怨。

警方表示，若民眾有類似因禮讓救護車而遭科技執法開罰，請立即與中和警分局聯繫，分局將立即調查，若查證屬實，將主動撤銷罰單。

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