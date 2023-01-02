台股2022年無疑是虎頭蛇尾，從18000多點跌到13000點下，一度跌掉6000點，跌到谷底了嗎？「這波空頭將在2023年初終結！第四季指數會升到16000點。」永豐金首席經濟學家黃蔭基告訴CTWANT記者，國泰金投資長程淑芬分析，「今年第一季景氣仍『看緩』，但利空消息已反映三分之二，還是可以慎選挑股。」

CTWANT記者訪問到資深股市聞人葉美麗，她認同程淑芬的見解，但她也提到「目前股市進入打W底右腳走勢，預估加權指數到2023年一月最差，可能破季線幾天，OTC一月最差也是跌到季線。」

「國發會發布的藍燈還會持續幾個月，景氣仍是被看悲觀，但這可能也是進場投資的一個機會點，金融市場會優先反映。」「今年上半年景氣逐步進入打底階段，預期股市樂觀度仍偏波折。」國泰台大產學合作計畫主持教授徐之強以巴菲特名言跟CTWANT記者說，「別人貪婪我恐懼，別人恐懼我貪婪。」

據國泰台大產學合作計畫12月28日公布的「臺灣經濟氣候暨金融情勢展望」，影響2023年台灣經濟成長因素有五點，一中國大幅鬆綁防疫措施，引發COVID-19變種病毒風險，二美歐通膨高燒不退，迫使央行持續收緊貨幣政策，三主要央行過度緊縮，導致歐美景氣衰退幅度大於預期，四全球需求疲軟加劇庫存壓力，投資需求遞延，五國際地緣政治風險、俄烏戰事與美中爭端的不確定性。

大陸宣布今年1月8日起，取消入境核酸檢測與集中隔離。圖為海口美蘭國際機場T1航站樓到達大廳出口。（圖／中新社）

徐之強觀察，「美國通膨在10、11月明顯回落，FED美國聯準會放慢升息步調，帶動股市，外資也回補台股，民眾對股市的樂觀度、風險偏好也都轉趨正向。」

此外，「我國央行12月升息半碼，但沒有調升存準率，主要考量資金偏緊恐影響經濟活動，美、歐、中國及新興亞洲金融情勢指數雖有小幅改善，貨幣市場仍處於緊縮水準，研判今年上半年央行或有機會停止升息，降息機率低。」

展望今年，台股可關注哪些類股？「可等到一月各上市公司公布營收開出來再說，目前不少個股股價起漲，應該是外資結帳、法人半年報作帳行情，市場給理由漲出來的，有些被錯殺，有的變貴。」葉美麗透露，明年看好的是自駕車相關供應鏈、綠電、新能源等類股。

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