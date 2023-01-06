2023年首周，台股今開低震盪後拉高，站穩14300大關，中小型題材、跌深反彈股各自精采，櫃買指數強於集中市場，半導體、面板、驅動IC等展開反攻，終場台股收漲72.29點、報在14373.34點、成交量為1538.63億元。本周台股收漲235點、周線終止四連黑。

電子股今日成交比重一度回到逼近6成，但發揮主力還是以中小型題材股各自發揮為主，權值股部分，台積電(2330)開低震盪小跌，尾盤跌幅收斂，終場收平盤、報在458.5元；聯電(2303)則是開高走高，漲幅逾2.7%，逼近月線大關；鴻海(2317)轉投資MIH於CES展示北美生態系成果，股價收漲0.4%，惟現階段技術面仍偏弱，居所有均線之下；聯發科(2454)開高走高，堪稱今日權值股中最為剽悍的一檔，股價最高達660元；股王大立光(3008)盤中過後股價拉升，收漲約3.8%。

電子股重躍回盤面主流，跌深指標IC設計、ABF載板等族群強勢反彈。欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)全數開高走高，漲幅落在3%~4%。IC設計股則有瑞昱(2379)大漲逾6%，義隆(2458)上漲5.8%，矽力*-KY(6415)、群聯(8299)、聯詠(3034)、天鈺(4961)、敦泰(3545)等也均強勢上揚。

另外，面板產業自去年第四季起傳出有急單，群創(3481)今開高走高，大漲逾3%，友達(2409)、彩晶(6116)漲逾2%。友達也在CES大秀新技術。

分析師表示，台股技術面指數連四日收紅K，櫃買表現較強勢，有利中小型個股短多操作。現階段盤面猜測何時落底意義不大，以債券市場的方向來看，蕭條難以避免，反彈勿視作基本面轉好的回升，台股操作建議靈活因應，適度調整部位，可優先聚焦12月營收優異股。

下周為農曆封關前最後完整一周的交易，美國企業財報持續公布，市場預估因終端需求疲弱，企業庫存去化，加上基期高，故企業獲利恐呈現衰退。在經濟數據上，下周將陸續公布美國CPI，大陸進出口、物價及貨幣供給，受俄烏戰爭、招聘困難等因素影響，美國物價將維持相對高檔；大陸則因放棄清零，短線確診激增，將衝擊經濟增長。另外，下周還有指標台積電法說，也將成為市場重要風向球。