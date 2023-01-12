台股開高震盪走低，不過，尾盤台積電(2330)收高，中鋼(2002)、台泥(1101)等傳產股龍頭收紅帶動，指數跌幅收斂，終場以14731.64點，下跌19.8點，跌幅0.13％，成交金額1474.6億元。

資深分析師柯孟聰指出，台股下周農曆春節封關，剩下4個交易日，農曆過年前通常有丙種資金結帳，加上投信往往更換經理人進行換股操作，資金有挪移現象；此外，市場投資人避開長假效應，會注意持股風險，一般積極抱股過年，使得下周封關前，台股仍將維持觀望氣氛。

目前指數仍站在季線之上，且季線呈現翻揚中多格局，元宵節前，資金寬裕，但農曆年後有升息、美國經濟衰退等國際因素，上半年面臨很多挑戰，注意元宵後的走勢。

大盤季線在14100點附近，半年線在14300點，下方有兩大支撐，但前波高點15152點有較大壓力，加上年線下移，15000點以前預期持續震盪。

周線KD向上，周KD進入高檔區，維持中期反彈，惟需短線有無失控，目前指數有點背離格局，如果大量不漲，表示有人撤退，要特別留意。

台積電盤後公布獲利，去年每股盈餘39.2元，單季營收及獲利都創高，能否帶明天指數向上突破可以觀察。另外，2月上市櫃公司董事會宣布股息，賺多配多的公司會讓市場有期待，高殖利率題材族群股價相對會較強。