全家開咖啡廳了！有別於過去以複合店形式留下超商影子，全家於中山商圈創首間「Let’s Café PLUS」品牌體驗店，22日展開試營運，40坪大小走質感網美店風格，30個座席均附插座。翻開菜單囊括多款咖啡、輕食餐點等，就連大人系調酒咖啡也有賣，客單價落在150至180元，還能事前預訂或是透過外送品嘗，全家預期年度業績目標至少1千萬，未來有機會展店也會比照餐廳速度拓點。

Let’s Café PLUS運用不同材質的藍色與淺色木紋，輔以金屬元素點綴空間呈現質感。（全家提供）

走進「Let’s Café PLUS」可看見不同材質的藍色與淺色木紋，輔以金屬元素點綴空間營造舒適感，並用落地玻璃窗提升採光。全家商品本部本部長黃君毅表示，Let’s Café推出16年來，年銷達1.6億杯，此次在日本咖啡大廠UCC技術指導下開出首間咖啡專門店。根據以往銷售數據顯示，民眾買飲品搭餐點的趨勢越來越明顯，且喝大杯飲品的消費者占8成，因此開發35款咖啡飲品，部分也可選容量。

Let’s Café PLUS也提供氣泡咖啡及現打果昔，外觀夢幻吸睛，適合年輕人打卡分享。（全家提供）

咖啡主打冰滴、氣泡及調酒咖啡三大系列，也提供雲林古坑藝妓、阿里山等頂級單品咖啡豆。冰滴系列以特色冰滴咖啡瓶盛裝，香醇口感搭吸睛的球型冰磚帶出品飲樂趣；氣泡咖啡則結合咖啡醇厚香氣及氣泡飲的清爽口感，其中首推「蜂蜜氣泡美式」，入口可感受蜂蜜與咖啡酸澀交融；調酒咖啡以雞尾酒為基底調製，共有橙酒拿鐵、黑色俄羅斯等4款。

「調酒咖啡」以雞尾酒為基底調製，適合下班後品飲舒緩緊繃情緒。（全家提供）

Let’s Café PLUS飲品餐食選擇豐富，買輕食、甜點搭飲品可折30元。（全家提供）

想吃餐食也有26種選擇，首推發想自比利時鬆餅的「克拉芙棒」，提供甜鹹5款口味，並導入人氣法式烘焙店「法朋」老奶奶檸檬蛋糕等甜點，現做輕食包含活力沙拉、匠心三明治等，喜愛蔬食的朋友可點以植物肉打造的「舒植漢堡排沙拉」；此外，該店也提供外帶循環杯借還服務，同時有快訂、快付、快送特色，消費者可於通勤途中線上預訂省去排隊時間，不想出門可透過外送平台幫忙，結帳付款則支援全盈＋PAY等10種支付方式滿足便利性。喝酒過量有害健康。

不愛咖啡的民眾也可選購多款唐寧茶飲及新鮮現打的果昔和乳飲。（全家提供）