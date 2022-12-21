打破複合店思維，全家便利商店在台北中山雙連商圈開出首間咖啡專門店「Let’s Café PLUS」，和日本咖啡廠UCC合作，提供咖啡飲品與多款現做輕食，最貴的咖啡一杯要價新台幣500元，年度業績力拚破千萬。

全家便利商店商品本部本部長黃君毅表示，全家Let’s Café耕耘咖啡專業16年有成，尤其在2017年率先推出100%單一產區咖啡、隨買跨店取之便利創新寄杯模式後，成功吸客，每年可創造達60億業績，其中，單品咖啡業績占比近20%；今年銷售近1.7億杯，明年力拚銷破2億杯。

黃君毅說，這次以積累多年的咖啡專業與日本咖啡大廠UCC技術指導下，開出首間咖啡專門店「Let’s Café PLUS」，位於中山區辦公大樓聚集地，室內空間40坪，擁有30席座位，設備等投資金額約800萬，年度業績目標破千萬，並將持續拉高目標。

黃君毅說明，Let’s Café PLUS開發25款咖啡飲品與多款現做輕食，更對應時段別各異的顧客需求，供應方便上班族外帶的早餐組合、適合午後搭配咖啡或茶飲享用的克拉芙棒，同時提供下班可放鬆內用的調酒咖啡等。

「Let’s Café PLUS」提供25款咖啡飲品，平均價格落在150元至200元，主打冰滴、氣泡及調酒咖啡3大系列，亦提供台灣雲林古坑藝妓、台灣阿里山等頂級單品咖啡豆；最貴的飲品是台灣雲林古坑藝妓冰滴咖啡，一杯要價500元。

另外，Let’s Café PLUS更承襲「全家」品牌DNA，選用玉美生技履歷蔬菜、潔淨標章認證的匠土司做為輕食關鍵食材，且愛護地球提供外帶循環杯的永續選項，同時導入快訂、快付、快送等便捷服務。

黃君毅分析，Let’s Cafe PLUS咖啡品牌店具備三項利基，第一，全家的咖啡專業和UCC長年合作默契；第二，全家鮮食豐富品質佳；第三，全家經營餐廳並不陌生，旗下餐飲子公司全家國際餐飲品牌包含大戶屋、IKIGAI燒肉專門店、bb.q CHICKEN等。

針對展店計畫，黃君毅表示，目前以一家體驗店為主，他不諱言，過去做快30年的便利商店，跟做咖啡店很不一樣，餐飲準備期最快也要4個月，與超商承租店面一個半月即可開店模式大不相同，因此不會急著展店，加上相關人員都要訓練，「不夠專業展店也不是加分」，會先花半年測試、確定商業模式，再規劃展店策略。（編輯：林淑媛）1111221