OKCAFE與阿華田推出「經典阿華田」、「阿華田摩卡拿鐵」等，獨特麥芽和可可香氣提升飲品層次。（OKmart提供

據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣咖啡市場規模預計超過800億元，一年喝掉28.5億杯咖啡，平均每人喝下約200杯咖啡，其中平價快速的超商外帶咖啡更搶下6成上班族市場，追求新鮮感的20、30世代消費者對於加入不同風味、食材的獨殊風味咖啡，吸引力強、接受度高且迅速引發社群討論，是帶動嘗鮮風潮搶購的商機。其中「聯名」「限定」更是搶購嚐鮮關鍵，瞄準溫暖需求節氣與年年攀升的黑金、白金市場，OKmart攜手獲得無添加純淨標章三星認證的黑糖品牌「黑糖道」，推出健康甜首選的黑糖季，包括現煮咖啡、麵包共5款系列商品，另外，更在耶誕前夕推出OKCAFE阿華田聯名飲品，搶攻巧克力、黑糖等雙聯名的話題商機。

今年聖誕節慶OKCAFE特別與瑞士百年麥芽可可品牌－阿華田聯名，即日起推出熱經典阿華田、熱阿華田摩卡拿鐵2款熱飲，來陪伴大家度過寒冷的冬日。首款「熱經典阿華田」，光拿取飲料，就能嗅聞到獨特麥芽香氣撲鼻，入口時品嘗濃醇可可與麥芽獨有甜香口感，令人著迷；「熱阿華田摩卡拿鐵」，則是結合OKCAFE經典的摩卡拿鐵，使用莊園級伊帕內瑪莊園日曬豆，本身就帶有烤焙堅果香氣與黑巧克力般的迷人尾韻，搭配阿華田的麥芽香氣更是完美結合，香醇濃郁，飲用立即溫暖身心。即日起至28日期間，阿華田聯名系列暖心價單杯7折。

2023年農曆春節提前在1月下旬報到，OKCAFE看準新春暖心飲食與春節連假出遊商機，根據OKmart門市觀察，每年春節期間現煮咖啡、新春糖餅或是宵夜小點等業績成長幅度大，其中現煮咖啡預估業績更可成長達五倍。本次OKCAFE攜手黑糖品牌「黑糖道」，結合OKCAFE與OK烘焙坊經典品項，推出新春限定的聯名飲品、聯名烘焙麵包，預計29日起發售。

黑糖系列飲品包含「黑糖道黑糖拿鐵」與「黑糖道黑糖醇奶茶」，其中與OKCAFE經典拿鐵結合的「黑糖道黑糖拿鐵」，使用來自巴西伊內瑪莊園級咖啡豆，加入嚴選醇黑糖，豐富烤焙堅果味與甘蔗獨有焦香完美融合，暖心卻不甜膩；「黑糖道黑糖醇奶茶」則是為不喝咖啡的飲料控研發，以OKmart嚴選經典紅茶、香醇牛奶與黑糖道醇黑糖，採黃金比例調配，喝得到馥郁茶香、牛奶的滑順圓潤口感，黑糖焦香風味。

OKChoice烘焙坊同步推出聯名黑糖麵包系列，童趣可愛的「黑胖宇宙」為主題，取自麵包的日文諧音命名，推出黑糖桂圓糕、黑糖肉桂捲、黑糖墨西哥奶酥麵包3種口味，搶攻午茶市場。OK首度推出「黑糖肉桂捲」結合特殊捲類造型麵包，撒上花蓮鳳林有機土肉桂，香醇甘美，酥軟的口感，吃了會令人讚不絕口，加熱後再吃還有種幸福感；「黑糖墨西哥奶酥麵包」傳統工法製作的麵包，濃醇香集合為一體的奶酥進行搭配，表面以墨西哥皮組合，麵糰使用頂級全脂牛奶及香濃黑糖揉製而成，奶香濃郁；午茶蛋糕則獻上「黑糖桂圓蛋糕」台灣傳統經典甜品，膨鬆蛋糕體再加滿滿桂圓果肉，層次豐富。