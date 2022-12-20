寒流來襲，冷冷的天氣總會讓人想來點又甜又暖的熱飲，其中熱可可絕對是冬天必備的暖心聖品！濃濃的巧克力香氣，再加上幾顆棉花糖，一口喝下整個人都暖烘烘起來，甜甜的滋味也讓人在寒冬中感受到滿滿的療癒。

在市售的眾多可可粉品牌中，哪一項是冬日裡的最佳拍檔呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了網路上討論度最高的人氣可可粉品牌Top 10。今年冬天，你想讓哪一杯可可溫暖你的心呢？快一起來看看吧！

NO. 10 MICHEL CLUIZEL 米歇爾 · 柯茲

MICHEL CLUIZEL為一家創立於法國諾曼第的巧克力製作公司，自1948年至今已有74年的歷史，不只在法國是頂級的專業巧克力製造商，更是舉世聞名的極品巧克力，是許多知名甜點師的愛用品牌。

生產高品質巧克力的MICHEL CLUIZEL，產出的可可粉自然也不馬虎，質地細膩、香氣濃郁、口感醇厚，不只被用來製作糕點，更常被製成美味的熱可可，香濃的氣味讓人印象深刻，「喜歡米歇爾的果酸味」、「喜歡米歇爾大於法芙娜」。

NO. 9 Starbucks 星巴克

大家十分熟悉的連鎖咖啡星巴克，除了是許多人最愛的咖啡品牌外，其實店內所販售的熱可可也受到不少人喜愛，因此星巴克也推出了「可可粉」產品，讓喜歡星巴克的消費者們在自家也能夠泡出星巴克熱可可的味道。

除了有「經典可可粉」外，星巴克還推出另一款「海鹽焦糖可可粉」口味，香濃的可可讓人一回喝下就甜上心頭。方便取用的大容量罐裝可可粉在好市多就買得到，因此常有許多網友囤貨，「星巴克這款很好喝」。

NO. 8 Hersheys 好時

Hershey’s為美國最大的巧克力製造商，也是全球前5大巧克力公司之一，旗下有Krave、Reeses、Twizzlers等多個知名品牌，所推出的產品暢銷全球，是許多巧克力愛好者都非常喜歡的老字號品牌。

除了巧克力外，Hershey’s所推出的可可粉更是許多人家中常備，沒有糖、奶等額外添加物的Hershey’s純可可粉有著純粹的巧克力香氣，只要加入熱牛奶中就能得到一杯濃濃的熱可可，簡單又好喝的搭配受到不少人推薦，「自己調的熱巧克力喝起來就只有牛奶跟可可香，口感非常純正。」

NO. 7 GODIVA

喜歡吃巧克力的人一定都對GODIVA這個品牌不陌生，成立於1926年的GODIVA是比利時皇室的御用巧克力品牌，至今已有80年悠久歷史，由巧克力巨匠一手打造出的經典滋味，讓許多人都愛不釋口。

GODIVA的可可粉粉質十分細膩，所調出的熱巧克力，氣味濃郁，微微的甜度恰到好處，絲滑的口感讓人一喝就愛上。像是近日7-11與GODIVA聯名的「喜馬拉雅山粉紅鹽熱巧克力」就收服了不少網友的心，「不死甜，然後有苦韻」、「喝起來非常濃郁」、「Godiva比較有層次感」、「滿滿的巧克力味」、「很濃很醇」。

NO. 6 雀巢 MILO 美祿

由雀巢出品的美祿（MILO）可可粉是不少人的童年回憶，加入黃金大麥調成的「麥芽巧克力」和一般市售的可可比起來別有一番風味，在價格方面和其他進口巧克力品牌相比之下較為平易近人，成為許多人加中常備的可可粉品牌。

除了市售的美祿可可粉外，甚至還有手搖飲料店與雀巢合作，使用美祿可可粉做出創意飲品，像是「珍一波」、「Watashi 職人良飲」都曾推出「恐龍美祿」，「抿茶」的菜單上也有「吼吼美祿恐龍」，使用美祿調出來的飲料成為許多人的最愛，「我愛美祿，冬天必備」。

NO. 5 VALRHONA 法芙娜

法芙娜為知名的法國可可品牌，除了食用巧克力外，也出產許多供甜點師傅使用的巧克力原物料，香醇的好味道作為材料能創造出令人驚嘆的美味，在許多甜點店中都可以看見店家特別標榜使用「法芙娜可可」，可見法芙娜可可在大家心中的地位。

法芙娜產出的可可粉，更是許多熱巧克力愛好者心中的夢幻逸品。100%無糖的純可可粉保留了可可最純粹的醇厚香氣，用它調出的熱可可讓人一喝就上癮，許多人喝過後就「回不去」，「法芙娜的無糖可可粉怎麼這麼香」、「感覺很快就喝完要回購了」。

NO. 4 Monbana

MONBANA Chocolaterie為創立於1934年的法國品牌，擁有著將近百年的家族歷史，為當地六星級飯店、米其林餐廳及咖啡廳的指定巧克力供應商，曾於2014年在法國被票選為最佳巧克力製造商。MONBANA所推出的「特濃可可粉」，更是曾在臺灣造成話題，成為美式賣場好市多COSTCO的熱門商品。

MONBANA的特濃可可粉被許多人稱為「神級商品」，濃郁順滑的口感再加上恰到好處的甜度，入口後滿是濃醇香氣，在冬日裡讓人有滿滿的幸福感，是許多網友大推的可可粉品牌，「真的很好喝，但最近才爆紅」、「不太甜加牛奶更好喝」。

NO. 3 Ovaltine 阿華田

阿華田是許多人從小喝到大的沖泡飲品，年幼時期熟悉的滋味其實是源自於端士的品牌。添加了黃金大麥及麥芽精華的阿華田，不管是當早餐還是當點心都非常適合，甚至還有不少人表示自己小時候都是直接「挖」阿華田的可可粉來吃。

除了最經典的「巧克力麥芽」外，還推出了「減糖營養巧克力麥芽」、「三合一巧克力麥芽」等多種不同的口味，帶有麥芽香氣的可可不只在寒冬中溫暖身心，更讓人回想起小時候偷偷用湯匙吃阿華田的快樂，「我喜歡乾吃，像在吃沙漠」、「都是快樂的泉源」。

NO. 2 CHARMING 喬名巧克力

喬名巧克力隸屬總公司PT.Aneka Kakao（MAPN集團），在印尼及馬來西亞地區深耕超過30年，並且於2018年在臺灣設立據點，對臺灣人而言是較新的品牌。喬名所推出的可可粉包裝十分精緻，給人「精品可可粉」的感覺，送禮自用兩相宜，是不少人推薦的新興品牌。

以上選迦納可可豆做為基底，搭配其他嚴選材料，打造出咖啡、抹茶、堅果、薑糖等各種特殊可可口味，還貼心推出減糖版，獨特的風味吸引許多人嘗鮮，「薑糖可可非常適合女孩月事小腹疼痛時喝上一杯」、「抹茶口味的很好喝，茶香味很足」。

NO. 1 Swiss Miss

許多人都非常熟悉的Swiss Miss，無庸置疑的拿下了網路聲量排行的第一名，在幼年時期包裝上寫滿英文字的Swiss Miss，對許多人來說是一種高級、奢侈的象徵，偶爾拿到一包時總是小心翼翼地撕開沖泡，格外珍惜地喝著香甜的熱巧克力，成為冬日裡的溫暖小回憶。

除了經典的牛奶巧克力口味外，Swiss Miss還有棉花糖、黑巧克力、義式榛果巧克力、黑摩卡可可等多種不同口味，使用紙袋的特殊包裝，讓許多人對它印象深刻，就算不記得品牌名也一定記得它的樣子，是幾乎所有人都喝過的暖心滋味，「每到了冬天就會固定補貨」、「真的推薦這款熱可可」。

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年12月16日至2022年12月15日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『可可粉品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統