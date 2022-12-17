中壢一間麵包店店長分享一名男童7年來都到店內撿紙箱，店內則免費提供麵包，男孩後來拿200元想向店家買麵包，稱店家辛苦了，溫暖故事感動不少人。這家烘焙坊的老闆其實是曾協助遭八八風災重建的國內知名烘焙師傅吳克己，他事後也親自在臉書發文表示將會努力陪伴男童到高一、大一，堅信男童未來一定很有成就。

據了解，這名國中男孩平時與爸爸、姊姊、祖父母住在租屋處，從小學開始放學後有空都會撿紙箱回收來貼補家用，是單親低收入戶家庭，爸爸目前有工作，家中收入可以維持生活，三餐穩定正常。

店長透過臉書表示，弟弟在7年前的冬天穿著不合時宜、不符身型的衣服，拉著很重的推車到店裡詢問「這些紙箱可以撿走嗎？」，她見狀立刻拿袋麵包給弟弟，並叮囑日後隨時來可以來。

7年後，弟弟身型依舊瘦小，15日晚間弟弟抓著200元來店裡說「姐姐，我今天想跟妳買麵包，妳不要請我吃，妳也很辛苦」，店長笑著收下錢，再次叮囑要乖乖的和阿公阿嬤好好過日子，只要這間店還在，永遠歡迎來吃麵包，目送弟弟提麵包回家的背影，讓店長眼角不禁泛淚。

麵包店與男童間的溫暖互動，在網路曝光後引發熱烈迴響，其實這間麵包店的老闆是有「麵包界五月天阿信」稱號的吳克己，然而，愛心烘焙師傅的善行不只這一樁。

吳克己曾協助遭八八風災重創的那瑪夏部落蓋麵包窯，成立「深山裡的麵包店」故事同樣溫暖人心。（翻攝自吳克己臉書）

當年八八風災重創高雄那瑪夏山區，只要一下雨道路就中斷，達卡努瓦部落拒絕政府遷村，族人們心想如果當地有一個窯，不但能用作取暖，也可以烘焙食物，因此吳克己特地前往當地協助當地族人蓋了間麵包窯，稱作「願景窯」，教導烘焙技術，成立「深山裡的麵包店」，在當地一炮而紅。

吳克己昨（16）日也親自在臉書上發文表示，將會努力陪伴弟弟到高一，甚至是大一，「他以後一定會很有成就的，我們堅信著」。