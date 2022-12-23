楊祐寧（左）、姚元浩擔任主廚。（好看娛樂提供）

楊祐寧（右起）、庹宗康、鬼鬼「柴城那裡」舉辦非常有意義的淨攤活動。（好看娛樂提供）

《嗨！營業中》本周將播出第12集，邀請金馬男神楊祐寧擔任小幫手。這一次男神級的楊祐寧讓莎莎和店長吳映潔都倍感幸福，莎莎甚至說：「我只要（跟他）呼吸同一個空氣就好了。」店長吳映潔更說出：「楊祐寧一出現，我都覺得炎亞綸不帥了。」合夥人在旁邊加碼說：「今天拍炎亞綸的機器也都調去拍楊祐寧了。」於是多台機器收集各個視角的金馬男神，還特別後製成「楊祐寧聖誕九宮格影片」當作特別的聖誕節禮物。

除了金馬男神大駕光臨之外，「柴城那裡」也舉辦非常有意義的淨灘活動，邀請大家讓海灘恢復原本乾淨的樣貌，一時湧入大量的淨灘客人，店長吳映潔和庹宗康來不及服務，這時客人笑著回說：「我知道你們的特色就是動作比較慢！」店長吳映潔聽到只能苦笑以對。

因為大量進單，2位帥哥主廚姚元浩和楊祐寧在忙著製作餐點，眼看訂單越堆越多，這時康哥走進製作區，越幫越忙把工具弄翻掉到地上，姚元浩頓時臉色大變，隱忍情緒。飲料部炎亞綸也是忙著出單，問到：「第一單的杯子是哪些啊？」一旁的浩子回說：「啊，那個杯子我裝了別的東西，我弄錯了。」炎亞綸一聽到臉上呈現無奈的表情。