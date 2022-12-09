新加坡CHARLES & KEITH集團旗下高端品牌PEDRO，9日進駐台北101開全台首號店，提供多元化的質感鞋包系列；CHARLES & KEITH集團台灣總經理黃維芬指出，目前CHARLES & KEITH（小CK）在台展店達8家，PEDRO趕在年底開出第一家店，除了商品品質輕奢化，價格相對比小CK高約3成相對合理，至於明年展店計畫，雙品牌仍將持續展店。

黃維芬不諱言，首號店要在101開時，即有不少百貨業者搶邀進櫃，主要是看好通膨、升息等議題恐影響消費者荷包縮水，輕奢包款、鞋款相對有助買氣穩定，加上首度進駐台灣，相當看好台灣消費實力。

PEDRO台北101店開幕更邀來近期話題藝人炎亞綸及吳映潔等共襄盛舉，瞬間如吸客機，湧入不少追星族；PEDRO品牌涵蓋男、女、中性鞋包等商品系列，有望繼小CK之後成為上班族上班行頭新選擇，較值得期待的是，「rePEDRO系列」為環保意識的設計，主要體現品牌對愛護地球的承諾。從2020年起為回應（responding）氣候變遷議題，重新審視（reviewing）內部流程，進一步考量（rethinking）優化方法，並反應（reflecting）在營運層面上，而誕生rePEDRO環保系列，也成為CHARLES & KEITH集團友善地球的系列之一。