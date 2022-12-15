看好疫後綠色旅行商機，寒舍艾麗酒店與MINI台灣總代理汎德攜手合作，即日起至2023年1月31日推出「都市純電之旅」住房專案，入住景隅首席客房，平日每晚9,999元，假日11,999元，包含翌日兩客早餐，於入住期間可駕駛MINI純電電動車，搶先體驗全新MINI Electric經典三門純電掀背車款，完全零二氧化碳排放的MINI Cooper SE，享受純電駕馭樂趣。活動期間，MINI車主至寒舍艾麗酒店官網訂房，輸入專屬折扣碼，皆可享有獨家住房優惠，且加贈翌日早餐兩客，更加碼再享La Farfalla義式餐廳用餐8折優惠。

寒舍艾麗酒店座落於台北市信義區，擁有絕佳的地理位置，距離市政府捷運站只要步行3分鐘，周圍緊鄰台北101、百貨商圈及影城。搭配MINI主題房駕駛純電電動車，推薦行程像是有藝文類的「寶藏巖國際藝術村」、親子踏青的「台北市立動物園」、浪漫約會的「貓空」，或是郊外景點「陽明山國家公園」，城市綠活度假風，一起探訪雙北綠色秘境。

此外，專案入住的景隅首席客房擁有兩面寬闊的玻璃窗，可盡覽城市景致及台北101美景，寬敞浴室內的浸泡浴缸和獨立式淋浴間，在開車一天後可紓解整日疲憊。且房內四處可見MINI的創意巧思，MINI Electric專屬元素與城市綠活的亮點，也為MINI旅人們準備好專屬迎賓禮，包含MINI迴力車、MINI原胚布提袋、MINI台灣旅札及MINI INSIDER雜誌。

適逢耶誕、跨年、寒假及過年等節慶旅遊，活動期間入住寒舍艾麗酒店的賓客，線上填寫問卷即可參加抽獎，有機會獲得MINI原廠模型車(市價5,940元)，且於2023年2月28日前，憑填寫完問卷之電子郵件或簡訊，至MINI全台任一展示中心完成賞車試乘，另可獲得專屬試駕禮乙份(數量有限，贈完為止)。

寒舍艾麗酒店提醒，INI主題房專案預訂須年滿20歲，且須攜帶本人之駕照及身份證件正本辦理入住領車手續。