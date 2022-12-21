台灣數位支付蓬勃發展，大幅改變民眾生活與消費習慣。萬事達卡21日發布「台灣消費者數位金融及支付趨勢調查」，已有七成以上台灣民眾在日常消費時首選使用數位支付工具付款，而在過去一年間，每十個消費者中就有一人不再使用現金作為支付工具，顯示民眾對數位支付的高度依賴。此外，該調查同時發現，台灣民眾數位支付行為有從消費擴大至繳費的趨勢，和2021年相較，透過線上繳納水電瓦斯等日常開支的比例成長一倍，而61～65歲的銀髮族群的成長比例更達到3倍。隨著數位支付滲入全年齡群眾的生活，消費者在使用支付錢包時有更加集中化的趨勢，也進一步期待電支帳戶的使用在未來將不受地方限制，輕鬆嗶進全世界。金管會的最新統計，2022年前三季累計非現金支付交易金額約4.5兆元，相較2021年同期增長約12.8％，2022年全年有望突破6兆元大關。數位支付便捷安全的特質，再加上百貨、超商（市）等零售業者積極進攻支付市場的推波助瀾，促使消費者下載並註冊新的支付錢包。萬事達卡調查顯示，有68.1％的消費者在2022年至少註冊一款以上全新的支付錢包；而註冊數達10個以上支付錢包的消費者，更較去年成長5倍。萬事達卡台灣區總經理陳懿文指出，台灣數位支付業者百家爭鳴，民眾雖受各式促銷影響註冊多個支付錢包，但萬事達卡調查發現，有近九成消費者日常使用的支付錢包最多不超過3個，利用支付錢包消費每筆金額逾250元的消費者也已超過半數，成長幅度近一成，顯見消費者對於使用特定支付錢包忠誠度高。此外，從調查中也觀察到消費者期待各個支付錢包能夠用在更多地方，並更加重視商戶是否提供多樣支付選擇。因此，如何提升民眾的黏著度與持續擴大支付使用場景，將是各支付業者未來面臨的重要課題之一。萬事達卡發現，消費者經常遇到商戶無法提供數位支付服務，而有近45％的受訪者表示必須因此使用現金。面對目前市場上繁多的數位支付品牌，有90％的消費者仍希望在更多地方可用數位支付來付款；在開發新功能方面，也有77％的消費者希望自己所使用的支付錢包，能夠擁有附隨電子支付帳戶儲值卡，僅用電支帳戶綁定就可嗶進全世界的商家，使用場景更無遠弗屆。萬事達卡「台灣消費者數位金融及支付趨勢調查」指出，儘管支付優惠回饋仍是消費者在選擇使用支付錢包的首要考量，但有55.9％消費者表示在挑選支付錢包時，會重視是否可在更多地方使用。而不同年齡族群挑選支付錢包的考量因素也有所差異，20～30歲的年輕世代最重視優惠回饋方案與單一支付錢包能否在多數消費地點使用；50～65歲的中高齡族群則是更加重視資安保障程度以及是否有繳納水電費等附加功能。萬事達卡「台灣消費者數位金融及支付趨勢調查」顯示，「便利商店、超市、網購與量販店」是消費者最頻繁使用數位支付的四大場景，且隨著電支條例於去年7月上路後，零售業者紛紛加入支付戰局並搶攻商品隨取服務市場，同時運用各自累積的會員資料庫精準推播優惠訊息以提升用戶黏著度與忠誠度。該調查發現，有超過25％的消費者2022年開始透過數位支付購買超商、量販店的商品隨取券，且有近一成消費者開始固定訂閱咖啡、衛生紙等日常消費品，顯示零售業數位支付平台帶來的全新消費模式正改變消費者日常購物的習慣。此外，該調查也觀察到，透過線上繳納水電費等日常開支的消費者成長比例翻倍，從2021年的32.8％上漲至2022年的68.6％。實體通路繳費不僅有移轉至數位支付的趨勢，同時也逐步被各類型的網銀功能取代，在金融業積極推動數位轉型下，數位金融的使用普及率快速提升，繼實體銀行延伸出網銀服務後，各金融業者持續推出數位銀行帳戶及純網銀等多元服務選擇。萬事達卡調查發現，台灣民眾已習慣依賴數位金融生活，且對網銀有很高的黏著度，近三成民眾每天都會使用網銀服務。雖然目前市面上有實體銀行的網銀服務、數位銀行帳戶、純網銀等三種不同選擇，但仍有四成消費者僅會選擇使用一款服務，其中以實體銀行延伸出的網銀服務最受民眾青睞，民眾對新興純網銀的採用度仍相對偏低。萬事達卡調查指出，「不需要更多銀行帳戶、對品牌不熟悉、有資安疑慮」是民眾不選擇使用純網銀的主因。值得注意的是，該調查數據也指出，同時開立使用實體銀行網銀、數位銀行帳戶及純網銀的民眾已有26.3％，顯示消費者正慢慢開始嘗試使用新興金融工具享受數位金融生活。萬事達卡「台灣消費者數位金融及支付趨勢調查」統計，除目前網銀用戶日常最常使用轉帳、查詢交易紀錄等基本功能外，有高達76％民眾會透過網銀服務申辦貸款、外幣匯兌或繳納水電費等生活帳單。為滿足消費者可以一鍵享有整合式數位金融服務，萬事達卡與各銀行持續合作推出以信用卡作為金融服務核心的「理財信用卡」，在支付功能外也為信用卡附加理財價值；消費者除了在投資理財時能額外享有回饋外，也能透過理財帳戶整併，更便捷、有效率地資產管理。萬事達卡也將持續推動整合式金融服務與多元解決方案，助力政府、商業夥伴建構健全數位融生態圈，讓消費者享有更便捷的金融生活。萬事達卡指出，數位支付工具的定義為包含任何非使用現金、支票、實體卡或銀行帳戶轉帳，透過以下形式實體或線上交易：透過綁定信用卡及金融卡之感應式支付錢包；透過綁定信用卡及金融卡之通用型QR code支付錢包；透過綁定信用卡及金融卡之商戶型QR code支付錢包。