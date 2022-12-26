著眼國人晚餐內食及居家自煮需求上揚，全家(5903)宣布推出時短料理「Fami煮煮」下廚懶人包，成為台灣第一個進軍「下廚懶人包（Meal Kits）」市場的零售業者，預估一年可創造至少億元的業績，針對近期公司股權移轉，全家便利商店總經理薛東都表示，我們是被告知者，就是把本身的事情做好，未就此事多做說明。

全家今天舉行「Fami煮煮」發表會，國泰金(2882)董事長蔡宏圖家族旗下萬寶開發日前自泰山(1218)取得全家19.3979%股權，薛東都在記者會後面對詢問股權移轉相關問題未就此事多做說明，僅表示，我們是被告知者，就是把本身的事情做好，至於明年展望，他笑說，也是努力把事情做好。

儘管台灣已擺脫新冠疫情干擾回歸正常生活，但在家時間相較於疫情之前多1小時，生活習慣亦因疫情改變，根據國際與台灣家庭消費調查顯示，超過5成家庭每周開伙次數3天以上，尤以晚餐時段佔比最高，且隨民眾疫情期間生活習慣轉變，高頻居家自煮已成新常態。然而，因應現代家庭、忙碌上班族沒有時間下廚的「時短」痛點，讓「下廚懶人包（Meal Kits）」新型態自煮模式在2017年前後的歐美日興起熱潮，並吸引大型零售業者如沃爾馬、亞馬遜紛紛搶進，全球商機預估已超過150億美元！

看好下廚懶人包（Meal Kits）龐大商機，全家以「零備料、不動刀、免砧板」概念，正式推出全新時短料理「Fami煮煮」，包含肉類、海鮮與特色料理、蔬菜、主食及湯品等近百道料理，不同於傳統調理包，新鮮食材已預先切洗處理，精算食材份量及調味比例，輔以易懂的圖文食譜卡，平均10分鐘、三步驟即可上桌零失誤。

薛東都表示，下廚懶人包（Meal Kits）在全球蔚為風潮，特色為食材調味事前作業已完成、宅配到府、滿足DIY烹煮樂趣；「全家」著眼國人晚餐內食及居家自煮需求上揚，快行動和懶商機的長期消費趨勢，乃以「全家」多年基礎建設利基點，推出產銷一條龍的「Fami煮煮」搶攻市場，運用超過20年鮮食開發經驗、多元食材供應體系、完善冷鏈物流建設、遍布全台的店鋪冷藏設備，並提供消費者數位APP線上購買、密集取貨店點，希冀「全家」不僅滿足民眾早、午餐的外食需求，也能成為家戶晚間餐桌上的強力應援，實現全家就是你家的願景。

「全家」數位商模推進部部長吳雅卿指出，「Fami煮煮」為「全家」鮮食研發團隊「食研所」及專業廚師耗時兩年開發的時短自煮新模式，近百道料理皆對應消費者需求開發，如2-3人食材份量的小家庭規格，事先精準計算調味比例與料理步驟，且食材皆預先切洗處理，替消費者省下採買與備料的大把珍貴時間，讓下廚流程簡化為3到5步驟的食譜卡；此外，觀察「Fami煮煮」試售數據，以31-50歲的女性佔比最高，每次平均購買2-3道料理，購買下單時段多落於周一、二，周末取貨為大宗，試售期間，消費者回購率超過4成，顯見「Fami煮煮」便利快速零失敗的自煮新模式，有效解決時短自煮的消費痛點，加上「Fami煮煮」透過「全家」APP即能一指訂購，可於全台4100家店舖中自選取貨時間、地點，最快兩日後即可到貨，預估一年將可創造至少億元業績。