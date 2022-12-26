經濟部技術處以科專補助工研院開發的「高擬真虛實互動模擬系統」，成功應用在台北市網球中心的爵沛高爾夫智慧球館，打造3D虛實融合之高球智慧場域，並由工研院帶頭推動產業聯盟，邀集各大領域業者與高爾夫相關協會共襄盛舉，期盼能夠跨域串接，構建智慧高爾夫球產業生態系。

經濟部技術處處長邱求慧指出，為了創造全新市場，技術處補助工研院發展全球技術領先、第一套國產化的「高擬真虛實互動模擬系統」，透過虛擬球場與動態果嶺及互動式數位分身，在室內就能享受如同在真實球場上的打球樂趣。全球首創人工智慧3D感測分析技術，無需多台攝影機與高單價的3D攝影技術，即可藉由AI分析與預測人體運動姿態，提供高球運動精準體態分析新應用。除此之外，因應運動產業極需技術轉型升級帶動高值化產品開發，技術處樂見智慧高球產業跨業結盟合作，邀集國際知名高爾夫球球具大廠、國內新興高爾夫球場新創業者、資訊系統商以及專業賽事轉播通訊商等各大領域業者，透過跨域整合導入專業知識、數據分析，投入多元運動服務與創新商業模式，打造新興運動產業聚落。

工研院副院長張培仁表示，工研院結合智慧感知穿戴與顯示技術發展出的「互動高球訓練服務系統」，展現三大技術特色：一、虛實互動與分析技術：以臺灣高球場地建模，提供多人於同一虛擬場地，進行即時同步的異地連線競賽，同時透過數據回饋分析賽況；二、地形變動訓練：透過手機連線操作「虛實互動智慧果嶺」，可自由選擇不同的地形地貌模擬真實場地，提供客製化的訓練服務；三、數位分身精準評估：透過穿戴式裝置，數位分身4D快速建模，精準捕捉揮桿姿態。藉由個人化動作與串接揮桿姿勢與等多元分析，提供建議及健康管理，加強體驗者高爾夫球的學習訓練。這套系統已應用於臺北網球中心的爵沛高爾夫智慧場館，期待未來不只用於精進專業選手技能，也能擴大至一般民眾健身運動推廣，發展全民高球娛樂。

爵沛科技公司董事長楊沛峰說明，全球在運動科技應用越來越多元，國內相關產業缺乏整合經驗，因此相當依賴國外進口的運動設備，工研院透過跨業整合場域、資通訊、運動器材與球具設備商等提供領先國際的「高擬真虛實互動模擬系統」，由爵沛高爾夫智慧場館率先導入此創新服務，並提供專人教練指導，使入館的使用者輕鬆上手，從開球到進洞，都能感受到逼真的高球體驗，而數位分身共競互動技術，則能體驗超越時空實現多人異地虛實共賽，創造類電競虛實互動遊戲，破除高爾夫球一直被視為「貴族運動」，使高球運動市場更加平民化，透過工研院國際級的系統整合服務，大幅提升臺灣健身運動科技水準並邁向元宇宙發展。