嘉義市長黃敏惠與IKEA集團董事凌思卓互贈禮物紀念IKEA「＋1」嘉義城市店開幕。（廖素慧攝）

IKEA「＋1」嘉義城市店今天開幕，市府團隊及數位議員、大潤發代表共同歡慶。（廖素慧攝）

市長黃敏惠與IKEA集團董事凌思卓在鑼鼓舞獅隊引領下，逛賣場。（廖素慧攝）

IKEA「＋1」嘉義城市店今天開幕，消費者大排長龍嘗鮮。（廖素慧攝）

IKEA「＋1」嘉義城市店今天開幕，消費者擠爆現場爭先入場，市長黃敏惠與IKEA集團董事凌思卓在鑼鼓舞獅隊引領下，全賣場逛透透，熱鬧滾滾，黃敏惠致詞時用台語「前驛光係係，後驛惦嘰嘰」，來強調IKEA駐進將帶動後站商機強強滾。

IKEA「＋1」嘉義城市店開在博愛路大潤發，凌思卓說，去年疫情嚴峻，IKEA以全新型態行動商店來嘉義市，消費者熱情回響，看到雲嘉南地區有實體店的需求，今年IKEA就以全球首間店中店的型態正式進駐嘉義市，為消費者提供更便利的服務。

黃敏惠表示，IKEA「＋1」是全台第2家城市店，而且與大潤發、全聯賣場結合，是「跨域整合」帶給消費者更多方便，是新時代的新經濟模式，雖然僅有約600坪賣場，但透過設計思維有實體及線上同步運作，相當於有6萬坪的服務。

黃敏惠的致詞有翻譯人員同步口譯，黃敏惠突然用台語說，常有人用「前驛光係係，後驛惦嘰嘰」，形容嘉義市前站熱鬧、後站黯淡無光，現在有IKEA加大潤發，後站要強強滾了。她還打趣說「這句台語看你怎麼翻？」全場爆笑如雷。