最近低溫寒流一波接一波，各縣市陸續傳出有人在寒冬中猝死的事件。繼近日在嘉義溪口鄉，有一對高齡母子猝逝在屋內外，兒子因天寒引發心肌梗塞死在床上，老母親則跌倒爬不起來死在後門外；近日更傳出有一名老婦人，在睡覺時把除濕機當電暖器使用，結果睡到整個房間冒煙起火，老婦送醫搶救不治。

檢警表示，死亡的78歲林姓老婦人，本月25日晚間，獨自一人在一樓臥室睡覺，因當時天氣寒冷，老婦人把除濕機打開，放在床尾當作電暖器使用。但清晨在2樓睡覺的兒子及媳婦，睡到一半聞到燒焦味驚醒，到1樓查看才發現，林姓老婦人臥室有陣陣濃煙冒出。

老婦人兒子本來想開門搶救，但發現房間被鎖住，他還花了一點時間用鑰匙開門，結果出現閃燃，整個房間濃煙密布。而老婦人被發現時，雖然身體並未遭到燒傷，但已陷入昏迷。

後來在等待救護車來的當下，兒子先行對母親進行心肺復甦術（CPR），但當救護車到場時，老婦人已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。在送醫急救後，老婦仍宣告不治，死因為嗆傷，濃煙吸入導致呼吸道灼傷，導致呼吸衰竭而亡。