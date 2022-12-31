清洗寢具前一定要看洗滌方式，否則恐釀慘劇。一名人夫分享，老婆最近把乳膠枕丟到洗衣機洗，接著就按烘乾，最後整顆枕頭爆開，乍看像是摔得支離破碎的海綿蛋糕，悲慘狀況讓上千名網友笑歪直呼，太扯了。

一名男網友在臉書社團《爆廢公社二館》上分享，天兵老婆把乳膠枕頭拿去洗衣機洗，洗完後就按烘乾，結果他打開洗衣機，驚見枕頭直接爆開，乍看之下像是海綿蛋糕打翻的樣子，花花綠綠的乳膠枕頭碎屑塞滿了洗衣機。

天兵老婆把乳膠枕頭拿去洗，洗完之後就丟到烘衣機裡面烘乾，慘況曝光。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

男網友無奈搖頭說，這台洗衣機才剛買5天而已，就被老婆這樣摧殘，好險老婆沒有調成高溫烘乾，要不然最後的成品可能就不是海綿蛋糕，可能會直接炸開來變煙火。

貼文引起網友討論，不少人笑歪直呼，這太狂了！「Google 評價4.8顆星的手工蛋糕坊，看起來好好吃」、「海綿蛋糕加抹茶口味，評價8.7分，不能再高」、「乳膠應該不能烘乾吧！我當初是用除濕機，沒日沒夜除了一周才乾」。

寢具業者「橘家床墊」在官網分享，乳膠床墊或枕頭髒了不可以用洗衣機清洗，建議拿毛巾沾肥皂水或清水，用按壓的方是清潔汙漬，接著再拿乾淨的毛巾吸水，重複做這個動作直到汙漬消失，而濕掉的乳膠墊或枕頭可用吹風機冷風吹乾，或是用電風扇吹，期間搭配除濕機加強除濕。