「猜猜我是誰」詐騙最常出現的三大話術。（翻攝畫面）

刑事警察局統計去年1月1日至11月25日「猜猜我是誰」詐騙手法當期發生件數797件，雖較前年同期1144件，減少347件，下降百分之30.33，但於全般詐騙手法中仍排名第5，民眾在日常生活中應審慎留意，經分析以超過60歲的長輩為高風險族群，是類詐騙手法常利用長輩容易對親友、晚輩產生信任與同情進行詐騙，民眾如接獲自稱親友的來電，無論是市話或手機，又以各種理由提及急需用錢要求匯款，應該提高警覺主動查證。

北部一名60歲吳男去11月底的晚上在住家的家用電話接獲一通未顯示號碼來電，對方一開口便叫吳姓男子「爸爸」，聲稱因手機不小心掉進水裡所以換了手機，要求吳姓男子加入新的LINE ID，加入以後便以公司支票還未到期，需先跟吳姓男子借錢周轉為由要求匯款，吳姓男子起初也有些懷疑，但因為覺得歹徒的聲音和態度與兒子很相像，便不疑有他前後匯款56萬，匯款後對方仍不斷以資金仍不足繼續要求匯款，吳男才覺得有些不尋常，以兒子原本的聯絡方式致電兒子確認後，真的兒子表示根本沒有跟爸爸借錢，遂向派出所報案。

另一名，北部70歲張男去年12月中旬的傍晚在家接到一名男子的LINE通話，假冒「兒子」並說他更換LINE帳號。隔日假兒子再以LINE通話打給張姓男子，宣稱他最近有一批貨款需要周轉，希望張姓男子能幫忙，而且今天就必須匯給他，並表示隔兩天就會還，張姓男子當下覺得是自己的兒子急需用錢也沒多想，便至銀行臨櫃匯款至對方在LINE中所提供之帳戶。過了幾天，張男的太太忍不住以兒子原本LINE帳號詢問，才確認兒子根本沒有跟張姓男子借錢，損失32萬元。

刑事警察局提醒，「猜猜我是誰」詐騙手法詐騙在一開始聯繫上時，通常會聲稱自己換手機號碼，這時就要提高警覺！接著一兩天後再以臨時急用、投資周轉等名義二度來電或傳LINE行騙，只要一談到需要借錢，民眾就必須小心謹慎，如果提供的匯款帳戶名稱與親友本人名字不同，詐騙的可能性更是大幅提高。

接到類似的陌生來電時，可以循著原有的聯絡管道向本人查證是否真有此事，應確定對方為真正親友再匯款或以親送方式，千萬別因為對方的說詞就急著去匯款，保持懷疑並「主動查證」才能避免掉入詐騙陷阱，有任何疑問可隨時撥打24小時165反詐騙諮詢專線查詢。