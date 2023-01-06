中信銀行員工涉及配合勾結詐騙集團，而遭到搜索。金管會官員回應，中信銀已經向金管會通報重大偶發，中信銀要在7個營業日內向金管會詳細函報以及後續處理。
中信銀員工疑似遭詐騙集團收買，將約定帳戶可轉帳額度提高，此舉將有利犯罪集團提領大額贓款。
金管會表示，中信銀通報重大偶發後，依規定應該在次日起的7個營業日內函報詳細資料和後續處理情形。金管會也將調查中信銀是否未善盡督導責任、未落實內稽內控等。
中信銀行員工涉及配合勾結詐騙集團，而遭到搜索。金管會官員回應，中信銀已經向金管會通報重大偶發，中信銀要在7個營業日內向金管會詳細函報以及後續處理。
中信銀員工疑似遭詐騙集團收買，將約定帳戶可轉帳額度提高，此舉將有利犯罪集團提領大額贓款。
金管會表示，中信銀通報重大偶發後，依規定應該在次日起的7個營業日內函報詳細資料和後續處理情形。金管會也將調查中信銀是否未善盡督導責任、未落實內稽內控等。
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