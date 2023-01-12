「先買後付」（BNPL）爆夯，恐衍生出雙卡風暴，金管會對業者二示警。金管會銀行局局長莊琇媛表示，金融機構若有轉投資事業經營BNPL，會要求內控與風控，而據了解，非金融業者、具規模的BNPL業者（中租旗下仲信資融）也願意因應市場發展，「強化風險控管機制及投資人保護」。

莊琇媛表示，「先買後付」是存在於市場多年的分期付款服務，不是金融特許業務，近年BNPL業者與電商平台合作，但審核快速衍生過度消費或信用過度擴度的疑慮，BNPL業者對各項費用及利息計收等資訊揭露、個資蒐集與利用、債務催收方式等，也攸關著民眾權益，引發市場關注。

莊琇媛指出，日前已與目前市場上市占率最大的先買後付業者，也就是中租旗下的仲信資融溝通過，仲信資融承諾會落實金管會提出的2項建議，希望藉由龍頭業者帶頭扮演領頭羊角色。至於針對外商的BNPL業者，也會陸續找業者來談。

金管會對BNPL業者提出兩大建議。第一，建議BNPL業者可參考銀行風險控管及資訊揭露等做法，建立出適當的風險控管機制，包括對消費者及合作商家的徵授信管理、財業務風險評估、資安風險管理及防範詐騙。

第二，應有完善消費者保護措施，包括個資保護、客訴爭議處理、客戶財務風險警示及債務協處機制、訂約公平誠信、資訊充分揭露，及行銷廣告招攬應確保無虛偽不實或誤導消費者的情形。

金管會也提醒民眾，在用BNPL時應該具有三大風險意識。第一，消費上要量入為出，避免過度消費，消費前先衡量自己的收入與支出，先計劃再消費，避免因衝動性購買，造成個人信用過度擴張，導致無力償還債務。

第二，先了解商品交付條件、還款條件及相關費用計收，民眾可檢視契約內容，瞭解雙方權利義務重要資訊，包括相關交易條件及各項費用計收等，例如廣告宣稱「分期零利率」、是否另外收取其他費用等。

第三，瞭解借款相關支出並預為因應，BNPL服務本質仍是借貸，除利息外，可能還會有違約金、遲延利息等，建議民眾先瞭解相關計收方式，以評估是否在自己能負擔範圍。