台北一名女網友不滿婚宴夫家要辦流水席，上網轟鄉下人才辦流水席，引發小姑反彈，雙方在網路上連番筆戰，最後鬧到婚也結不成，本以為事件就此結束。怎料，女網友昨深夜再度發文痛批前男友根本就是詐騙集團，婚前說得很好聽，她答應結婚後就都變了，讓她感嘆自己浪費了3年感情，並強調「感情所受的傷是會影響一輩子、這是再多錢也治不好的a。」

這位女網友昨天深夜在臉書社團《匿名2公社》再度發文說，和未婚夫談了3年多的感情，本以為遇到了對的人，可以走向幸福的婚姻生活，但她用心對待與付出得到的卻是欺騙與傷害，當初未婚夫說得很好聽，說會疼她、照顧她一輩子，如今她等到的卻是男方家人對她的抹黑與羞辱。

女網友表示，她與未婚夫有年齡上的差距，在這段感情裡面她總是順著對方，未婚夫愛看台劇、港劇和陸劇，她都會陪著一起看，不愛追劇的她也開始陪著未婚夫追劇，當初兩人一起看了一部很舊的台劇《放羊的星星》，因為未婚夫，她開始去認識上一個世代的偶像，記得未婚夫曾說會像劇中男主角仲天騏對待夏之星，那樣寵她、愛她，他們會像仲夏夜之星永遠不分開，結果卻是現在這樣。

流水席新娘PO出對話截圖，控訴男方抹黑她。（圖／翻攝自匿名2公社）

女網友指出，談婚事的時候，未來夫家從來沒有尊重過她的意見，當初男方家人說好了要給600萬元卻又翻盤，讓她痛批這根本就是想要騙她結婚的手段，這和詐騙集團有什麼不一樣，不過，慶幸是在婚前發現了男方家人的真面目，否則若她真的嫁過去了，恐怕沒有好日子可以過了。

女網友說，現在很多人都認為她貪錢、拜金，但她想跟那些人說「感情所受的傷是會影響一輩子、這是再多錢也治不好的a。」因此奉勸所有想要步入婚姻的朋友，千萬不要相信非原生家庭的人所說的話，因為不是親生的就真的有差。