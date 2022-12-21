遠傳心生活提供用戶多項便利服務，即日起APP內停車繳費代收服務再升級，全台場域擴增至18縣市，且支援路邊及多家公有／民營停車場。即日起至2023／1／31，新戶首次綁定車號不但可獲得衛生紙，筆筆繳費也都可享遠傳幣回饋，台北市路邊停車繳費再享筆筆折扣。免排隊、不需紙本繳費單，省時又便利。

遠傳推出電信帳單代收服務至今，累計已超過數百萬用戶，成績亮眼；其中與開車族密切相關的停車費代收，離開停車場或完成路邊停車費代收交易後，手機會即時收到簡訊貼心提醒，交易紀錄輕鬆追蹤，智慧停車更方便。至今年11月底，綁定車數已超過十萬輛，隨著可配合的縣市增加及活動推廣，近年停車綁定人數及交易金額皆呈現穩定成長。

遠傳心生活APP停車繳費體驗全面升級，門號綁定汽車或機車車牌，全台共18縣市路邊及特約停車場停車費自動代收外、也同步支援單筆掃碼代收服務；APP還可直接查詢所有未繳的停車費用，更可直接勾選全部繳納或單筆繳納。

繳費服務支援汽車、機車、拖車，代收涵蓋區域擴及全台18縣市，包含台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣／市、台中市、彰化縣、嘉義市、台南市、高雄市、澎湖縣之路邊停車費，以及台北市公有停車場車牌辨識代扣服務，並與uTagGO業者合作，新增1000以上「eTag智慧停車服務」合作之民營停車場，當車輛駛入停車場時，可自動感應車上eTag或辨識車牌無需取票，閘門開啟後車輛直接入出場，無須另外排隊繳費。

根據遠傳調查指出，消費者最期望也最有感的停車繳費優惠內容，前三名依序為可享有折扣、提供回饋、以及新戶優惠。遠傳聽到消費者心聲，即日起至2023／1／31，遠傳心生活APP會員獨享，首次使用遠傳心生活APP「停車繳費」成功綁定遠傳電信帳單自動代收停車費，就送全家超柔抽取式衛生紙一串，數量有限送完為止。

此外，透過遠傳心生活單筆繳停車費同樣享優惠，台北市路邊停車費筆筆再享95折。使用遠傳心生活APP代收停車費，不但涵蓋範圍廣，電信、停車費一次搞定省時又便利，繳費筆筆可再享遠傳幣回饋。