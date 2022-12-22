在蘋果與Google兩大品牌都會公布年度APP趨勢及最佳APP等結果中，也有像Google Play年度最佳社會貢獻應用程式、蘋果年度文化影響力APP等獎項，它們主打的均不只是為使用者帶來娛樂，而是更注重使用者的心靈健康，又或是創造比個人更大的效益，像Google Play年度最佳社會貢獻應用程式《水球清單》，就能把工作變成樂趣與公益，而蘋果年度文化影響力得主《How We Feel》，更能讓使用者每天疏理個人情緒、排解壓力。

Google Play年度最佳社會貢獻應用程式《水球清單》，把每天的待辦工作變成Q彈的水球，完成任務之後再用力戳破，以享受水球破掉的抒壓與成就感。（翻攝Google Play）

《水球清單》除了能提升使用者的工作效率，當完成每日回顧獲得的水能量後，更可以換成水資源捐贈、幫助世界。（翻攝Google Play）

蘋果年度文化影響力得主《How We Feel》，鼓勵使用者每日簽到去輕鬆疏理自己的情緒，使用者能把複雜的情緒轉化為文字並紀錄下來。（翻攝APP Store）

《How We Feel》能讓使用者每更紀錄自己的情緒，也能看到像本月的情緒起伏，接受自己的情緒，而不是選擇視而不見，從而帶來更好的心理狀態。（翻攝APP Store）

APP除了能為使用者帶來便利性與樂趣以外，其實還能創造更多的實際效益，像今年Google Play年度最佳社會貢獻應用程式《水球清單》，就由全球擁有超過4000萬用戶的《Forest：專注森林》開發團隊打造，其能讓使用者把每天的待辦工作變成Q彈的水球，完成任務之後再用力戳破，以享受水球破掉的抒壓與成就感，同時也提升使用者的工作效率，同時還可以打開寶箱並蒐集各種小島零件，解鎖一座座擁有不同故事背景的奇幻島嶼，當完成每日回顧獲得的水能量後，更可以換成水資源捐贈、幫助世界，因此獲得了台港兩地的「年度最佳社會貢獻應用程式」優勝獎。

蘋果的App Store編輯也選出對人們生活與文化帶來持久影響力的「文化影響力」APP，今年獲獎作品就主打鼓勵使用者以更深度的情感進行互動、真誠地與人交流、向代代傳承的傳統與前人致敬，當中像《How We Feel》，就正適合在現今壓力世代的社會中，想要疏理、抒發個人情緒的好幫手，其鼓勵使用者每日簽到去輕鬆疏理自己的情緒，使用者能把複雜的情緒轉化為文字並紀錄下來，並提供當下解決相關情緒的對策，同時也能與重要的人分享個人最真實的情緒，以加強兩人間的連結，也讓使用者接受自己的情緒，而不是選擇視而不見，導致壓力逐漸增加，從而也能為使用帶來更好的心理狀態。