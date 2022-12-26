大陸新冠疫情快速擴散，急行軍似的進行全民免疫衝關，但是大量的工人染疫卻可能造成企業嚴重缺工。知名國際企業蘋果公司與特斯拉的業務正受到大陸大範圍新冠疫情爆發的威脅，專家警告，這很可能導致全國各地的零件廠或組裝廠出現工人短缺，對企業生產的影響可能長達數個月。

綜合外媒報導，美國加州調研公司瑞斯林克（Resilinc）CEO瓦基爾（Bindiya Vakil）依據所追蹤的超過300萬個零件供應商數據指出，有很多企業的業務受到缺工的影響，不僅僅是工廠，還有倉庫、配送、物流和運輸設施。

今年10月蘋果公司位於中國鄭州的主要代工廠富士康因疫情爆發及嚴格封控等問題，產能中斷近一個多月。現在則是另一個極端，北京一家蘋果門市被迫縮短工作時間，因為幾乎所有的員工都生病了，蘋果供應商有也工人短缺問題。分析師認為，iPhone產量可能會減少500萬至1500萬支，今年4季度收入將下滑，對利潤的影響超過8%，這將打破連續14個季度收入增長的紀錄。總部設在倫敦的供應鏈諮詢公司State of Flux主席艾倫・戴（Alan Day）說，「未來2到6個月將是蘋果公司供應鏈的一個關鍵時刻，因為中國在處理疫情方面還不成熟。」

電動車大廠特斯拉24日也公佈上海廠停產消息，《路透》引述一份內部通知和兩位匿名人士的說法稱，在中國鬆綁「清零」之後，特斯拉及其供應商工人陸續生病，在過去一週為公司營運帶來挑戰，因而必須停工。特斯拉公司26日做出回應稱，這是按計畫進行的年度產線維保工作。

今年春季以來，中國嚴格的清零政策導致部分工廠關閉、汽車零件短缺。但是到寬封控之後，卻又因確診人數激增、大量員工生病等情況，嚴重擾亂企業營運及工廠產能。根據地鐵和道路使用的數據，12月初至今，民眾外出數據幾乎沒有反彈，22日北京地鐵的搭乘人比2019年同一天的水準低了70%，街道交通擁堵程度也只有2021年1月的3成。其他主要城市如重慶、廣州、上海、天津和武漢，也出現了類似情況。

這些狀況都嚴重影響房屋和汽車市場的表現，在消費需求大幅萎縮下，市場買氣不見起色。中國股票及商品市場在過去2週內不斷下跌，渣打銀行指出，市場的下跌反映出小企業的信心不佳，並對當前形勢和未來並不樂觀。該銀行經濟學家丁爽與陳冠霖也在上週一份報告中寫道，「在確診案例增加的情況下，中小企業仍繼續面臨消費情緒疲軟的阻力。」